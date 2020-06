Sevilla ha reaccionado sin perder ni un minuto a la crisis que ha paralizado el mundo y, especialmente, la industria turística. Y en sólo ocho semanas ha logrado articular una estrategia local a la que no sólo se han adherido otras administraciones públicas, también el sector privado, casi una treintena de entidades. El resultado es el denominado Plan8 de impulso del turismo y ha sido diseñado en estrecha colaboración no sólo con los empresarios de este sector, a quien en un principio se quiso arropar desde el gobierno local, sino con la sociedad civil al completo: desde las empresas propiamente turísticas, al comercio, los sindicatos, las universidades y hasta el Ejército y el Arzobispado. Una unión que convierte a esta alianza en un acuerdo público-privado sin precedentes. Y ése es ya su primer logro en un sector hasta ahora pujante y cuyo crecimiento no ha estado exento también de críticas.

Según explica el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, “sin edulcorar la realidad, creo que la reactivación ya se está produciendo y Sevilla ha sido pionera, la primera ciudad en poner en marcha una estrategia de este calibre”.

Sevilla tiene la oportunidad de reinventarse y seguir por una senda que está trazada en un documento con 8 ejes y 95 medidas para desarrollar y para las que se cuenta con un presupuesto de casi cinco millones de euros hasta finales de 2021, de los cuales el Ayuntamiento sufragará en lo que queda de año 1,4 millones en distintas acciones y aportará otros dos millones el año que viene, mientras que el resto, otro 1,4 millones, se financiarán a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cofinanciado entre el gobierno local y la Junta de Andalucía. No obstante, el plan se ha previsto a cuatro años vista y opta también a proyecto de innovación de la UE.

Antonio Muñoz, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla "Por encima de los intereses particulares y empresariales y de colores políticos, está Sevilla. Una ciudad con ambición en el sector turístico que apuesta por la reinvención, la calidad y la diversificación"

Lo más inmediato será la puesta en marcha de 33 medidas , algunas ya funcionando. Lo primero ha sido la reprogramación de la agenda cultural, deportiva y de otros eventos asumiendo criterios de seguridad y lanzando al mundo el mensaje de confianza. Así se incluye el calendario de actividades este verano al aire libre en Fibes y también se desarrollarán rutas turísticas-culturales adaptadas a la nueva normalidad y que persiguen que los sevillanos sean los primeros en sumarse, a la espera de que despeguen otros mercados. De hecho está previsto un Plan Sevillano Turista.

Sevilla es la primera ciudad de España que ha puesto en marcha una estrategia local de estas dimensiones

También se ha previsto el fortalecimiento de la Oficina de Apoyo al Sector Turístico. Y un plan de choque para la mejora de las condiciones de seguridad de infraestructuras y servicios de movilidad, así como la protección del paisaje. Especial importancia tiene la promoción de un Sello de Seguridad Global del Destino Sevilla, así como la puesta en marcha de un producto de turismo sanitario, en colaboración con las agencias de viajes, dirigido al sector sanitario y de seguridad. El foco se centrará mucho en el turismo de negocios, en la conectividad aérea y la red de ciudades AVE en una capital que busca consolidarse como destino inteligente.

El documento fue presentado este jueves en las setas de la Encarnación, icono de la Sevilla más internacional, en el que fue el primer evento turístico en la capital tras la pandemia. Un espectáculo retransmitido en directo por las redes soiales y conducido por el humorista Manu Sánchez en el que participaron profesionales del sector y un grupo de 'embajadores' sevillanos que simularon incluso un espacio informativo con reportajes donde se glosaron las bondades de una ciudad que quiere despegar cuanto antes.

Éstas son algunas de las medidas puestas en marcha ya o de inmediato en los próximos días:

Oferta destino: Una noche temática y rutas para los sevillanos

Fortalecer la oferta del destino pasa en estos momentos por varios requisitos: promover la seguridad y sostenibilidad y evitar las aglomeraciones. Lo primero que se ha hecho es reprogramar la agenda cultural, deportiva y de otros eventos asumiendo criterios de seguridad. También se contempla la de los guías oficiales de turismo de crear rutas guiadas gratuitas para 15 personas dirigidas a sevillanos y turistas nacionales por itinerarios que se definen como: Magallanes en Sevilla, Tras las Huellas de la Sevilla Judía, De la Macarena a la Alameda, la Expo del 29 y el Parque de María Luisa y Triana, agua y barro. También se ha aprobado un gran evento deportivo de concienciación social para transmitir una imagen de ciudad segura, organizada y sostenible. En diferentes escenarios se practicara yoga, zumba, aerobic, crossif... Se prevé peatonalizar los fines de semana 11 tramos en horario de 20:00 a 23:00. Se pone en marcha el Plan Sevillano Turista con ofertas como una Noche Temática del Turismo, una ruta de tapas, visitas teatralizadas, tour gratuitos... En esta línea se incluye también la programación al aire libre de Fibes. A medio plazo se trabajará también en rutas de turismo de cine, acuerdos para abrir nuevos espacios religiosos o la base de Tablada.

Entidades firmantes La adhesión al Plan8 permanece abierta. Por ahora han firmado estas entidades de Sevilla:

1. CES

2. ASET

3. AEVISE

4. Aprocom

5. Arzobispado de Sevilla

6. Asociación de Casas Palacio

7. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia

8. Asociación de Viviendas Turísticas, AVVA

9. Asociación de Guías Oficiales de Sevilla

10. Consejo de Hermandades y Cofradías

11. Ejército de Tierra

12. Ejército del Aire-Tablada

13. El Corte Inglés

14. Rosabús

15. EUSA

16. Fundación Focus Venerables

17. Hermandad de la Macarena

18. Junta de Andalucía

19. Puerto de Sevilla

20. Real Betis Balompié

21. Sevilla FC

22. CCOO

23. UGT

24. Museo Marítimo Torre del Oro

25. Universidad de Sevilla

26. Universidad Pablo de Olavide

27. AENA-Aeropuerto de Sevilla 28. Fundación Nao Victoria.

Segmento MICE: Eventos híbridos y un foro

El impulso del segmento de congresos, ferias y eventos es una prioridad. Lo primero que se está haciendo es desarrollar un plan de comunicación, basado en vídeos y redes sociales, para recuperar la confianza del sector y lograr que Sevilla se visibilice como un destino seguro. La primera acción se ha desarrollado este jueves y ha sido el evento de presentación del Plan8 en las Setas, mitad presencial, mitad virtual, un carácter híbrido que imperará ahora en casi todas las citas y que facilitan una difusión global a través de internet. Otro paso inmediato será reprogramar el calendario de eventos, puesto que muchos no se han suspendido, sólo desplazado. Desde la fecha hasta marzo de 2021 están confirmados 21 congresos y 21 ferias profesionales. Dada la importancia de este sector para el turismo en Sevilla, se va a crear el Foro MICE del destino consolidando la mesa de trabajo de expertos que ha participado en el Plan8. Sevilla, ciudad para vivir, ciudad para invertir es el lema de la campaña con la que se pretende atraer turismo de congresos, pero también inversiones. Especial relevancia tiene la cumbre de innovación turística que Sevilla acogerá en otoño, la denominada Mobile del turismo, un foro internacional que ayudará a relanzar otra imagen de la ciudad.

Conectividad: campañas con las aerolíneas

Restablecer la conectividad aérea es clave para recuperar el destino. Por ello urge la activación del comité de conectividad, en el que están representados AENA y todas las administraciones públicas que trabajarán ahora como una ventanilla única. Lo primero es restablecer acuerdos y alianzas con las principales aerolíneas, especialmente Ryanair y Vueling. Una de las primeras campañas se está desarrollando con Vueling y la ciudad de Bilbao, y están previstas otras con Asturias y otras ciudades españolas. Amedio plazo de desarrollarán acuerdos y acciones internacionales con capitales como París o Amsterdam. En este eje de actuaciones también está previsto de inmediato el establecimiento de acuerdos con los parkings públicos de la ciudad para facilitar que los turistas que vengan a visitar Sevilla puedan disfrutar de ellos. Este acuerdo podrá incluir precios especiales, primeras horas de parking gratis, etc. A más medio plazo también se contempla un servicio privado de autobús para el transporte regular de pasajeros del aeropuerto . Y medidas para mejorar el turismo de cruceros.

Promoción nacional: Lo más cercano y el turismo familiar

La acción promocional del destino Sevilla se ha reactivado ya en el mercado nacional, con las ciudades más próximas. Segmentos como el familiar, el deportivo, el gastronómico o el cultural serán claves para la recuperación. Y para ello son muy prácticas las alianzas entre destinos y entre actores turísticos. Se trabajará en acuerdos con las agencias de viajes, con Renfe, Prodetur, Turismo Andaluz y Turespaña. Sevilla reforzará sus vínculos con Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid, La Coruña, Bilbao, Vitoria, San Sebastián o Cáceres, entre otras ciudades, intercambiando publicidad en soportes urbanos, presentaciones conjuntas... Muchas de estas acciones se coordinan con Renfe y las aerolíneas que conectan los destinos. Barcelona ha estrenado esta vía con una campaña que incluye un paquete turístico con oferta de ambas ciudades hacia París, con una tarifa especial de AVE. Sevilla preside la red de ciudades AVE. Ya iniciado el verano el turismo familiar será clave. Para su promoción se han diseñado varios programas y una app. A medio plazo se trabajará en alianzas con Portugal y se promocionará el cicloturismo y el turismo deportivo nacional.

Promoción internacional: Foros virtuales

Aunque se prevé que este segmento tarde más en recuperarse, las primeras acciones se dirigirán a los mercados maduros europeos prioritarios para Sevilla como son Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Centro Europa. Y también a Marruecos. En este sentido, o ha dejado de trabajarse en estudios de mercado y en analizar los nuevos comportamientos en esta era pos-Covid. Desde junio se están manteniendo reuniones virtuales con las Oficinas de Turismo en el Extranjero y se trabaja para posicionar al destino Sevilla en el contexto turístico mundial a través de alianzas con asociaciones turísticas como ETOA, WTTC, PATA, OMT, IGLTA... a las que la capital pertenece. Progresivamente se irán realizando presentaciones online del destino dirigidas a agentes de viajes y turoperadores más relevantes de cada mercado. Ya hay previstas presentaciones en cuatro foros virtuales con Italia (Il Giro del Mundo, Italia Travel World, ADV Training, VR-Workshop Spagna-20) y también con países del Golfo Pérsico.

Comunicación y márketing digital: Una marca y los 'influencers'

Sevilla necesita una nueva marca como ciudad que aglutine todos estos valores: patrimonio, historia, vida, autenticidad, identidad, solidaridad, alegría... además de los vinculados a la sostenibilidad, innovación, inversión, tecnología, conectividad, riqueza empresarial, industria aeronáutica o aeroespacial. Es una de las conclusiones del Plan8. De momento se trabaja en herramientas para promocionar la ciudad. Se ha propuesto un hashtag #welcometoSeville que será el paraguas de una primera campaña de lanzamiento en la que participarán el Sevilla y el Betis, luciendo el lema en sus camisetas. Se establecerán acuerdos con blogueros e influencers para mejorar el tráfico en redes sociales vinculado a Sevilla. Con las universidades se desarrollarán actuaciones para incetivar la participación de los estudiantes en la creación de proyectos innovadores de comunicación y promoción del destino. Y lo más inmediato será también la incorporación de mupis con el mapa de la ciudad con códigos QR, otro de Tussam y otro de Turismo en las rutas más frecuentadas.

Destino sostenible e inteligentes: Nuevo observatorio

En el contexto actual urge potenciar la digitalización del sector en toda su cadena de valor y promover valores como la tecnología, innovación, sostenibilidad... claves para un destino que pretende ser inteligente. Sevilla, que ya pertenece a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, realizará una auditoría para diagnosticar su posición actual y también convertirá el Centro de Datos Turísticos que ya existe en un observatorio turístico inteligente basado en datos en tiempo real. Se creará una mesa de trabajo permanente que se reunirá de forma semestral y estará coordinada por Contursa. Así ,Sevilla se prepara para entrar en otra red mundial promovida por la OMT. Hay otras acciones que se contemplan a medio plazo como la dotación de un mayor número de espacios wifi en la ciudad o la creación de una plataforma de market place virtual que reunifique a todas las empresas turísticas y las muestre en el mercado internacional. Clave para esto será la cumbre de innovación turística, el Mobile del turismo, que llega para quedarse al menos diez años en la capital.

Actuaciones de choque: Más ayudas y planes

A todas las actuaciones que han sido consensuadas en la elaboración del Plan8 hay que añadir otras medidas que están implantando otros organismos públicos. Entre ellos, el propio Ayuntamiento que ha sacado una convocatoria extraordinaria de ayudas a microempresas para paliar los efectos económicos del Covid-19 o la ordenanza que regula la concesión y uso del distintivo “Establecimiento Emblemático de la Ciudad de Sevilla”. Desde la Diputación de Sevilla, Prodetur, se ha lanzado una línea para aplazar el pago de tributos y un plan de apoyo a los autónomos trabajado con los sindicatos UGT y CCOO. De la mano de los productores locales se ha realizado una campaña de compra online de productos locales de la marca Sabores de Sevilla. Además, hay otro plan puesto en marcha por la Junta que incluye incentivos fiscales y para la contratación, y la potenciación de la marca Andalucía como destino. A nivel nacional se ha activado otro plan para garantizar la seguridad sanitaria, ayudar a las empresas y promocionar el destino con un sello creado por el ICTE.