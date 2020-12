Plaza de la Magdalena: la Red Sevilla por el clima rechaza el uso de granito que eleva el calor

La Red Sevilla por el Clima que preside María Periáñez ha aplicado criterios de bioclimatismo urbano incluidos en su proyecto de Sello Climático para evaluar la remodelación de la plaza de la Magdalena. En su opìnión, esta actuación, sobre uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, supone "otra oportunidad perdida para hacer del espacio público, un lugar habitable y confortable, a la vez que se conserva una configuración que le ha valido su catalogación como Espacio Público Protegido".

Critica además que la obra y su diseño pasa por estar vinculada "a la construcción de un hotel de lujo, donde nuevamente se anteponen los intereses privados al interés general de la ciudad donde la participación ciudadana ha brillado por su ausencia".

El análisis preliminar del proyecto de remodelación de la plaza bajo los principios de bioclimatismo urbano arroja unas conclusiones poco positivas en una ciudad donde se vive una emergencia climática cada verano, advierte la Red. Y añade que los criterios evaluados, no son determinantes por si solos, sino que es su combinación la que arroja un veredicto sobre el espacio evaluado.

La sombra: es escaso el espacio peatonal sombreado

1. Respecto a la sombra de la Plaza, el análisis concreto de la remodelación de la Plaza de la Magdalena arroja que tan solo un 25-50% del espacio peatonal está sombreado. Y añade que parecen preocupantes las condiciones de sombra que finalmente vayan a establecerse sobre la fachada del propio hotel, y en general para todo ese frente este de la plaza, con las repercusiones en el sobrecalentamiento de los materiales vítreos y pétreos (se caracterizan por su escaso poder de reflexión lo que significa que son extraordinarios acumuladores de calor) que revisten la mayor parte de esta superficie.

En cuanto a la vegetación, el proyecto de reurbanización elimina las masas vegetales de baja altura o setos existentes actualmente en el entorno de la fuente que influyen positivamente como amortiguadores del sobrecalentamiento de las superficies pétreas y soladas con hormigón de los suelos existentes en la plaza. Además, al situarse alrededor del surtidor de agua, acotan un espacio central menos expuesto al calor irradiado de las superficies soleadas. La Red critica "la eliminación de los setos y el traslado de cuatro magnolios, que son emblemáticos en este espacio".

2. El segundo criterio utilizado en la evaluación es el porcentaje de espacio peatonal cubierto con masa vegetal que aporta, no solo los beneficios obvios de la sombra, sino una disminución considerable del calor ambiente por la evapotranspiración del arbolado. "Esperamos que al menos la actuación sirva para mejorar las condiciones tan desfavorables que actualmente presenta esta plaza, y se tenga como referencia la vecina plaza de paso a calle San Eloy".

3. El tercer criterio que se ha tenido en cuenta es el comportamiento del espacio público en relación con el agua. En este sentido, la Red señala que al repavimentar el total de la superficie de la plaza con una misma solución constructiva, se está llevando a cabo una supresión también de buena parte de las pavimentaciones a base de empedrados encintados con la tradicional losa de tarifa que desde hace años estaban allí.

"Se sustituirá la subbase de arena y zahorra del suelo por otra rica en cemento"

Al margen del desprecio por el valor patrimonial de estas solerías históricas, la actuación sustituirá una subbase de arena y zahorra compactada sobre la que actualmente estas losas están colocadas por otra más rica en cemento, si no directamente hormigonada para permitir el paso puntual de vehículos rodados sobre ella. "Vemos con preocupación las nuevas condiciones de absorción de agua que finalmente vayan a establecerse sobre el suelo de la plaza, a pesar de las soluciones drenantes con césped (poco apropiado para estas latitudes) que vienen a sustituir a los parterres actuales".

"El abuso de granito en toda la plaza puede tener una clara incidencia en la temperatura media"

4. El cuarto criterio, se relaciona con los materiales a utilizar en la nueva pavimentación, tratándose de losas de granito de formato rectangular. Sobre este punto, la Red destaca que "el abuso de esta solución constructiva extendida a todo el suelo de la plaza puede tener una clara incidencia en la temperatura media de la misma, ya que se trata de un material al que le cuesta mucho disipar el calor que recibe durante las horas de soleamiento, llegando a conservarse calientes incluso varias horas después de la puesta del sol". Y recuerda que esta es una condición que los ciudadanos de Sevilla podemos apreciar las tardes de verano cuando paseamos por la Avenida de la Constitución, donde después de la puesta de sol, el suelo sigue irradiando calor.

De forma adicional, la Red considera negativo el abuso de soluciones constructivas que no incorporen cuestiones como la reutilización y reciclado de materiales existentes en la remodelación, la utilización de proveedores locales y el uso de técnicas constructivas tradicionales y sostenibles.

"El espacio pierde su carácter de estancia y se transforma en un lugar de paso"

Por último, al margen de cuestiones climáticas, se ha evaluado la Calidad del Espacio de la Plaza, valorándose su versatilidad como espacio de uso público de múltiples beneficios. Sobre este aspecto, destaca que "la peatonalización de un espacio urbano no debe ser entendida solo como un cambio positivo de movilidad, sino como una inflexión en su calidad y sostenibilidad, y por ello homogeneizar el espacio reduce las posibilidades de otros usos".

"El espacio pierde su carácter de estancia y se transforma en un lugar de paso. La eliminación de los setos indicada anteriormente no solo influye en el carácter de la vegetación, sino que, también sustrae esa posibilidad de conferir cualidades y carácter de estancia. La eliminación de entornos de 'salón', imposibilita también la creación de espacios de intimidad, que no se consiguen sólo con la ubicación de bancos. Las plazas, respecto a los paseos debieran tener esa consideración de salón, y no de lugares meramente transitables como cualquier calle de la ciudad", concluye.