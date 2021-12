Polémica por una celebración ultra en la Plaza de España de Sevilla

La Plaza de España se convirtió durante la madrugada previa al día de Nochebuena en el escenario de la celebración ultra en la que se pudo ver un espectáculo de luces verdiblancas con bengalas verdes, cohetes, fuegos artificiales y una pancarta que aseguraba que “los sueños se hacen realidad”. Detrás del mismo se encontraría uno de los grupos de animación del Real Betis que decidió ocupar este emblemático espacio de la ciudad para conmemorar el décimo aniversario de la creación del mismo.

Este periódico intentó contactar con el Ayuntamiento para verificar la autorización o no por parte de las autoridades municipales, pero no fue posible obtener una versión de lo ocurrido. Sí ofreció su versión la Subdelegación del Gobierno en Sevilla a la que no le constaba en su base de datos la autorización “para ninguna manifestación en horario nocturno” como aseguraron las fuentes consultadas a este periódico.