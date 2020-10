La Policía realizará precintos más largos en los bares incumplidores

Mano dura contra los dueños de los bares reincidentes y con graves incumplimientos. Juan Espadas ha dado esta misma semana una orden a la Policía Local para que endurezca las inspecciones sobre una serie de negocios de hostelería que los agentes tienen localizados en distintos puntos de la ciudad. Para ello, el gobierno socialista ha decidido apurar al máximo la normativa vigente para que los agentes puedan realizar precintos con una mayor duración en esos locales infractores.

Los servicios jurídicos municipales andan ultimando todos los detalles para que los policías cuenten con un mayor respaldo legal a la hora de presentarse en los establecimientos hosteleros. El Ayuntamiento tiene claro que no va a permitir que los bares que ya hayan recibido una sanción como consecuencia de incumplir las recomendaciones sanitarias (lo que supone un riesgo para la salud pública) sigan funcionando aprovechando que el coste de una sanción compensa el incumplimiento sistemático de la normativa.

El procedimiento de los próximos días está claro. Si existe una reiteración del dueño del negocio, la Policía Local realizará un precinto que serán de mayor duración gracias a los motivos sanitarios. Antes de reabrir, el local deberá acreditar ante la autoridad competente que garantiza el cumplimiento de la normativa. Lo que alarga el tiempo con el negocio cerrado. Este modelo ya se aplicó durante el estado de alarma.

El Ayuntamiento trabaja en reforzar el dispositivo especial de inspecciones en establecimientos que se ha activado en las últimas semanas, especialmente aquellos en los que se han detectado esos incumplimientos. Contará con agentes de paisano y de uniforme. “Hagamos todos un especial y exquisito cumplimiento de las medidas. Esto significa evitar las concentraciones de personas en la vía pública que pueda permitir el incremento de los contagios. Hay que evitar los lugares con excesivas concentraciones e ir a otros sitios para evitar la propagación del virus”, pide Espadas.

El gobierno socialista busca con estas medidas que no suban los casos de contagios en esta segunda ola para que no se repita un escenario de cierre total de establecimientos de hostelería como se ha llegado en otros territorios. No sólo eso. Considera que no se debe esperar a unas cifras mayores que conlleven la necesidad de “decisiones más drásticas”, y resalta la importancia de procurar que no se presione más el sistema sanitario para conseguir una mejor situación de cara a la Navidad, lo que repercutirá en una mayor actividad económica.

Los casos por coronavirus en la hostelería no superan el 3’5% del total

No son los causantes del aumento de casos. Así de rotunda se mostró ayer la Asociación de Hosteleros de Sevilla, tras la celebración de la asamblea general de la Federación Empresarial de Hostelería de Andalucía (Horeca). Reivindicaron que el alto índice de contagios “no ha sido provocado por la actividad hostelera”, por lo que no concibe que el foco y el punto de mira se siga poniendo en este sector empresarial.

Según los datos del último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, recabados desde el 11 de mayo hasta el 16 de octubre, los bares y los restaurantes son lugares seguros porque solo suponen el 2,3% del total de casos acumulados, y la incidencia es de 1,1 casos por cada 100 establecimientos.

Por ese motivo, el presidente de la asociación sevillana, y vicepresidente de Horeca, Antonio Luque, indicó: “Nuestros bares y restaurantes son lugares seguros. El peligro está en lo que no se puede controlar, que son las reuniones familiares, y privadas donde hay un número mayor de personas, no hay mascarillas y la higiene no está asegurada. Ahí es donde no hay reglas ni control”.

Los hosteleros inciden en que el aumento de positivos no lo ha provocado el sector

Los hosteleros, por tanto, han manifestado su absoluta preocupación ante las restricciones impuestas al sector en otros municipios que limitan la actividad hasta las 22:00 de la noche, en ese sentido el presidente Antonio Luque comentó: “si se llegan a implementar estas medidas rogamos que se nos permita dar las cenas en nuestros establecimientos, cerrar a las 22.00 de la noche provocaría el cierre de casi todos los negocios en Sevilla, y significaría la ruina para el sector”.

La asociación recordó que muestra su total apoyo al cierre y precinto de aquellos establecimientos incumplidores que perjudican al resto de empresarios, así como a las fiestas clandestinas y el botellón.