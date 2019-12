Policías locales de Sevilla lamentan la prisa por traer a un jefe y no a los refuerzos

El sindicato mayoritario en la Policía Local de Sevilla, el Sppme, echó de menos este jueves que el Ayuntamiento de la capital se dé más prisa para nombrar al nuevo jefe del cuerpo que para incorporar a los 163 agentes que están ahora mismo en periodo de pruebas, y cuya llegada es absolutamente necesaria para paliar las enormes carencias de personal que sufre el cuerpo.

En un comunicado, el Sppme ha lamentado también que el nombramiento de José Medina Arteaga como jefe de la Policía Local se haya hecho de manera oculta. "No ha trascendido foto alguna, ni invitación al acto ni comunicación oficial alguna. Creemos que roza más el secretismo que la privacidad", denuncia el sindicato, que recordó que el anterior jefe fue nombrado en una sala del Ayuntamiento y en presencia del alcalde, mandos de la Policía Local y Nacional y representantes de la Junta y los sindicatos.

"Curiosamente ayer no hubo ni foto ni invitados. Más que una firma de alguien deseado ha parecido la firma de alguien obligado que no quiere que se sepa que viene para no molestar. Puesto más que nada por un mandato que por la propia convicción del equipo de gobierno", ha añadido el sindicato.

La central ha recordado también que aún no ha sido resuelto el contencioso contra el procedimiento que se ha llevado a cabo para dicho nombramiento, que tiene fecha de juicio para febrero de 2020. "Si no fuera por la ineptitud de este gobierno, el nuevo jefe ya tendría incorporados a 50 de los nuevos policías locales".

Para el Sppme, antes que nombrar a un cargo es necesario incorporar a los refuerzos. "Es llamativo que desde la configuración de este nuevo gobierno todas las prisas son para nombrar jefes. No solo en el ámbito policial, también en todos los servicios, pero de personal no se sabe nada", lamentan los representantes sindicales.

"En lugar de tanto nombramiento deberían preocuparse por tener trabajadores que den soluciones a la multitud de problemas que tienen los servicios municipales por la grave falta de personal", apunta la nota. "Es increíble que para incorporar 50 agentes, de los cuales 8 entran de forma directa por movilidad, tarde este Ayuntamiento más de año y medio. Para incorporar a 113 agentes, de los cuales 20 entrarían de forma directa por movilidad, lleva casi 9 meses, mientras que para nombrar un jefe sólo han bastado dos meses", concluye la central.