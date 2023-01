Primer día 'clásico' de rebajas en Sevilla

Establecer un primer día de rebajas es algo más tradicional que real en los últimos años. Aunque tradicionalmente la locura por conseguir esa prenda deseada al mejor precio comenzaba justo con el último bocado del rosco de Reyes, ya no es así.

Desde el año 2012 las tiendas tienen libertad para decidir cuándo hacen las rebajas. Antes de eso, hace ya 16 años, algunos establecimientos de barrios comenzaban a ofrecer descuentos el 2 de enero. Una de las primeras en adelantarse a las rebajas fue Charo López, en la calle San Esteban. "Veíamos que era un buen modo de incentivar las compras navideñas y de fijar a nuestra clientela, que la verdad es que es muy fiel", explicó la dueña de la tienda de moda.

Como otros comerciantes, aseguró que las compras durante la Navidad han llegado a niveles casi como los de prepandemia. "Muchos de nuestros clientes han sido turistas porque al estar en una de las entradas al centro, es una zona de mucho paso de visitantes", afirmó. Por esta razón no entiende cómo desde hace años la Puerta de Carmona no tiene iluminación navideña.

Este año ha notado que los primeros días han sido muy activos, salvo para las prendas de abrigo, que no han tenido mucho salida por las temperaturas tan suaves de estos días. Algo, que también comentan desde El Corte Inglés, donde indican que en la campaña navideña ha habido cierta "alegría" a la hora de comprar, "aunque sin perder de vista el bolsillo".

En esta cadena las rebajas han empezado "muy fuertes", con descuentos hasta del 50% en primeras marcas. Ellos sí mantienen “la tradición” y ayer fue el primer día de saldos. Sin embargo, Sfera, se sumó a los comercios con rebajas desde el 2 de enero. Los comercios de Inditex también han esperado hasta el 7 de enero para comenzar con los descuentos. En la mayoría de las web de modas, las rebajas comenzaron en la medianoche del Día de Reyes.

Un buena tendencia de Navidad que los comerciantes esperan que continúe en esta campaña y que sea "sensiblemente mejor que la del año pasado", afirmó Comercio Andalucía, la Confederación de los comerciantes andaluces, que ha recordado que en esta campaña se prevén "descuentos muy importantes desde el primer día" (a partir de un 50%). Estiman que los artículos más demandados serán el textil, calzado, equipamiento personal, tecnología y equipamiento del hogar.

Una media de 94,4 euros por persona

Sin embargo, según los datos del comparador financiero Banqmi, los españoles gastarán durante la campaña invernal de rebajas una media de 94,4 euros, una cifra un 2 % inferior en comparación con los 96,3 euros que se destinaron hace justo un año. El gasto de 2023 está previsto que se sitúe por debajo de los 96,3 euros de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, así como de los 99,3 euros de 2019, y únicamente superará el gasto de 2021, cuando se destinaron a las rebajas invernales 93,1 euros de media.

La gente tiene ganas de rebajas o, por lo menos de estar en la calle. Eso sí, a partir de media mañana porque a primera hora, cuando comienzan a abrir las tiendas, muchas de ellas estaban vacías. El frío y la niebla, y ser un sábado después de un día de fiesta ha hecho que la gente salga a comprar a primera hora de la tarde.

Calles y centros comerciales de toda la ciudad eran un hervidero de personas con bolsas y, las mismas colas que había en las tiendas antes de los Reyes las hay ahora. La diferencia es que se mezclan quienes compran con los que quieren devolver algún regalo recibido no muy afortunado. Porque, al final, siempre gusta conseguir una ganga y presumir de algo que ha costado menos euros de lo que marcaba la etiqueta.Y como es habitual, el primer día de rebajas coincide con el momento para devolver o cambiar por otra talla los regalos que los Reyes Magos han dejado en las casas.Según un estudio de CM.com, más de la mitad de los españoles cambiará algún regalo aprovechando las rebajas.

Cambio de tendencias

En cualquier caso, en los últimos años ha existido un cambio en las tendencias de consumo porque hay productos con precios rebajados prácticamente todo el año, sobre todo en la web. A esto se suman las promociones de media temporada que han puesto en práctica varias cadenas o los descuentos para fidelización de los clientes.Para los que simplemente aprovechan los descuentos para renovar el vestuario o conseguir el vestido o zapato que se salía del presupuesto, existen una serie de pautas para que lo barato no salga caro.

Condiciones

El primero es fijarse en que lo que se va a comprar tiene, junto al precio rebajado, el original, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja. Además, el artículo debe haber estado a la venta en la tienda durante al menos un mes, y si tuvo varios precios el menor será el de referencia.

Su calidad además no debe variar. En rebajas los productos no pueden ser defectuosos o estar deteriorados, porque rebajas no son saldos, promociones o liquidaciones. Tampoco deben ser productos fabricados expresamente para este tipo de ventas.

Otro punto que hay que tener en cuenta es el del método de pagos. Los comercios deben aceptar los mismos medios que tienen habitualmente y si no es así debe advertirlo o retirar el aviso que anuncia que se acepta.

Ahora bien, el recorte de precios nunca puede repercutir en los servicios ofrecidos habitualmente ni en los derechos de los consumidores. Los productos tienen que mantener el mismo plazo de garantía, aunque estén rebajados, y todo el que vaya a comprar tiene derecho a recibir el tique o una factura, porque se necesitan tanto para devolver el producto, si fuera el caso, o validar la garantía .

Respecto a las compras on line hay un mínimo de catorce días para desistir de la compra. Si ha sido en una tienda física sólo se podrá devolver si la empresa ofrece esa opción.

Devoluciones

Las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución, salvo que haya un defecto o una tara y, aun admitiéndola, el reembolso podría no ser en efectivo, sino en una tarjeta o vale canjeable, pero siempre por el valor que se pagó, aunque en el momento de la devolución su precio esté rebajado.

Desde las asociaciones de consumidores se recomienda comprar en tiendas adheridas al sistema arbitral de consumo y tiene ventajas para ambas partes porque permite resolver cualquier conflicto o reclamación sin gastos, con rapidez y sin necesidad de acudir a los tribunales.