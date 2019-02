Prohibidos los vaqueros, las faldas cortas, la ropa ceñida y las transparencias

La iglesia palmariana, con sede en El Palmar de Troya, ha publicado unas normas sobre cómo tienen que vestir sus fieles y visitantes cuando accedan al templo o a cualquiera de sus recintos considerados sagrados por esta polémica orden. Las prendas en ningún caso pueden ser ceñidas ni translúcidas. Los pantalones vaqueros están prohibidos en todos los casos, así como también lo están las zapatillas de deporte, las prendas con logos o con cualquier mensaje escrito, cualquier tipo de sombrero y, por supuesto, las faldas cortas. La marca de la ropa no debe destacar demasiado.

El principio básico dicta que "no se puede vestir de forma contraria a las normas de decencia cristiana". Las normas reconocen que los tiempos cambian, las modas evolucionan y los usos se modifican, pero despejan cualquier duda con el siguiente principio: "Los hombres se tienen que adaptar a las normas impuestas por Dios".

Por este motivo, la iglesia palmariana promulga unas normas generales que tienen que ser respetadas para poder ingresar en capillas y recintos de la congregación: "No resulta grato a los ojos de Dios el acceso a la iglesia de personas que no cumplen con las normas de decencia cristiana; antes bien, esto le ofende gravemente".

Los hombres deben usar pantalón largo, no ceñidos ni que dejen ver las piernas. Los calcetines deben cubrir, al menos, hasta el tobillo. Las camisas deben cubrir todo el pecho, los brazos y el cuello. Los menores de 14 años pueden usar pantalón corto, pero ha de cubrirles las rodillas.

El cabello de los varones nunca puede ser largo, ni de colores ni estar peinado en punta.

Las mujeres han de ir con mangas largas hasta la muñeca. Los vestidos deben tapar hasta el comienzo del cuello y no dar lugar a ningún escote. Nunca podrán usar prendas ni ceñidas, ni translúcidas, ni transparentes. "Tendrán que ser suficientemente largos para que no se vean las rodillas cuando se sienten. No pueden tener aberturas ni rajas".

Las faldas, nunca de tubo. Las blusas deben cubrir los brazos al completo y cumplir, por supuesto, las características ya referidas.

Las señoras deben usar medias que le cubran, al menos, hasta las rodillas. Las menores de 14 años, calcetines hasta las rodillas. La mujer debe ir cubierta con velo en los lugares sagrados.

La Iglesia palmariana tiene sus orígenes en las apariciones de la Virgen María en el denominado Sagrado Lugar del Lentisco de El Palmar de Troya a partir de 1968. Se autodenomina Orden de los Carmelitas de la Santa Faz en compañía de Jesús y María. Esta institución está financiada desde hace 40 años con donaciones millonarias de miles de fieles repartidos por todo el mundo. Se trata de una secta nacida en El Palmar de Troya en 1974, seis años después de que cuatro niñas aseguraran que la Virgen se les había aparecido.

El último escándalo que ha marcado a esta congregación ha sido que la juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Utrera ha dictado un auto en el que acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra la pareja detenida el pasado mes de junio, el papa del Palmar Ginés Jesús Hernández y su mujer, Nieves Triviño, por intentar robar y lesionar a un sacerdote en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Palmariana, sacerdote que a su vez también está siendo investigado por las lesiones causadas a la pareja.