Puertos del Estado inyectará 4.700 millones para los puertos en los próximos 5 años

El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, ha anunciado este viernes una inyección pública de 4.700 millones de euros para los próximos 5 años de los cuales 471 millones provienen de los Fondos europeos Next Generation.

Toledo ha participado en un Foro empresarial organizado por la Fundación Cámara con una conferencia sobre “Los puertos españoles, motores de cambio económico y social”, en la que ha presentado el Plan Estratégico para Puertos 2030 con el que el Gobierno espera diseñar un nuevo sistema portuario que se autofinancien y siga siendo como ahora un modelo de éxito. El acto, celebrado en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, ha contado con el patrocinio de Azvi.

El presidente de Puertos del Estado ha negado que exista colapso alguno en la entrada de buques portacontenedores en algunos puertos españoles. Toledo se ha mostrado tajante al asegurar que “esto no pasa en España, solo ha pasado en los Ángeles y en algún puerto chino pero no es cierto que los puertos españoles estén congestionados. Es radicalmente falso que en España los puertos estén colapsados y no puedan entrar buques portacontenedores”, ha aseverado.

"Un futuro muy envidiable para el Puerto de Sevilla"

El presidente de Puertos del Estado ha destacado "la singularidad del Puerto de Sevilla" que está en el centro de la ciudad y en el corazón de los sevillanos, ha dicho, y supone un activo de las empresas que favorece la competitividad de estas. Por ello, el Estado destina “una inversión récord de 23 millones de euros para el Puerto de Sevilla para 2022”.

Esta inversión se destina a impulsar el arrastre de inversiones privadas, favorecer a todo el tejido productivo y a mejorar la conexión del ferrocarril con el Puerto de Sevilla. Toledo aseguró que "el Puerto de Sevilla está en condiciones óptimas para tener un futuro muy envidiable".

La recuperación total para finales de 2022

Sobre la importancia de los puertos españoles en general, Toledo ha destacado que el 80 % por ciento de las importaciones y el 65 % de las exportaciones pasan y salen por los puertos.

Durante la pandemia, ha explicado Francisco Toledo, siguieron funcionando todos los puertos pese a la falta de medios y de protocolos, por lo que desde el Gobierno apoyamos mediante un Decreto Ley de carácter urgente la rebaja de tasas y el aplazamiento de pagos para que el sector logístico portuario tuviera la mínima destrucción de empleo y todo funcionó bien. Los efectos de la pandemia supusieron una pérdida del 8% del tráfico portuario, que ya se está recuperando.

Actualmente los puertos han crecido un 6% de tráfico portuario respecto a 2020, y 10 de las 28 autoridades portuarias españolas (entre las que aún no está Sevilla) ya están en tráfico superior al de 2019. "Con estos datos, esperamos que a finales de este año o principios de 2022 recuperemos el tráfico de mercancías y de pasajeros, que tardará más. Han vuelto los cruceros, pero aún falta el restablecimiento del paso del estrecho. Esperamos, por tanto, ver la recuperación total en el tráfico de cruceros y por tanto de pasajeros a final de 2022".

Preguntado sobre la prórroga del Decreto Ley de ayudas para los Puertos, Toledo ha recordado que “los puertos obtuvieron 260 millones de beneficio en 2019, pero que el 89 % de estos beneficios lo generan sólo 9 Autoridades Portuarias, de ahí la política de rebajar las tasas de manera selectiva en aquellos puertos con menos beneficios.

Plan Estratégico 2030

Sobre el Plan Estratégico de Puertos 2030, el presidente de Puertos del Estado ha asegurado que “España es el primer país europeo en tráfico de contenedores y que el 54 % es de tráfico principalmente de transbordo muy bueno para el tejido productivo, pero que no tiene raíces por lo que hay que protegerlo y defenderlo para no perderlo.

"En la pandemia hemos incrementado este tráfico y esto significa que los Puertos de España son competitivos por lo que debemos de hacer un ejercicio innovador para cambiar el sistema portuario. Abrir los ojos para liderar esos cambios para tener un futuro con mejores perspectivas. De ahí el Plan estratégico 2030 de diseño del sistema portuario, que nos marca donde queremos ir con unos criterios fundamentales que pasan por la efectividad; la conectividad ferroviaria con una inversión de más de 900 millones de euros; la digitalización, la innovación, la sostenibilidad medioambiental, y la transparencia".

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, encargado de presentar al conferenciante, ha destacado la relevancia de celebrar este encuentro ya que "las perspectivas futuras del sistema portuario son un eje fundamental para el impulso de la economía". Carmona, ha destacado el trabajo desarrollado por los puertos durante la pandemia especialmente en el transporte de las mascarillas.

Así ha manifestado que el Puerto de Sevilla es un importante nodo logístico intermodal, el más importante del sur de España. Y sobre histórico proyecto de acceso ferroviario directo al Puerto ha declarado: "tenemos muy avanzado el proyecto de mejoras del acceso ferroviario; esperamos que en breve se pueda realizar". Su coste es de 26 millones de euros, de los cuales la Autoridad pone la mitad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero ha solicitado “una mayor implicación presupuestaria de la administración central con el Puerto de Sevilla, ya que se trata del único puerto interior de España, con 86 kilómetros de ría hasta su desembocadura y una esclusa con unos gastos de mantenimiento que debe asumir la Autoridad Portuaria de Sevilla. Con unos gastos importantes en practicaje y en amarre y desamarre en la esclusa que otros puertos marítimos no tienen. En Europa es la administración quien asume estos gastos”, ha recordado.