Rechazado un remonte junto al BIC de la Casa de la Moneda

Informe desfavorable a un remonte junto al BIC de la Casa de la Moneda. Analizada la documentación presentada, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha acordado por unanimidad de sus miembros rechazar el reformado del proyecto básico y de ejecución de obras de reforma y ampliación de una planta coplanaria en un edificio que se encuentra en el número 7 de la calle Almirante Lobo.

Los técnicos argumentan que el alzado autorizado con anterioridad presenta mayor orden en su composición y responde mejor a los criterios de conservación por ser un añadido más reconocible con respecto a la fachada existente; y que la propuesta de nuevo alzado no se encuentra lo suficientemente justificada.

No es el único reparo para el inmueble. Los técnicos también informa desfavorablemente sobre el proyecto de adecuación parcial del local que será usado para café-bar con cocina por considerar que el conducto de extracción de humos propuesto supone un elemento discordante con el Bien de Interés Cultural (BIC) Casa de la Moneda. Patrimonio propone que se modifique el proyecto con un conducto de extracción de humos más respetuoso con el entorno donde se ubica.

Este conducto deberá cumplir las siguientes condiciones: La ubicación de salida del conducto en cubierta en un punto más alejado de la linterna de la Real Fábrica de la Moneda, donde produzca la menor incidencia visual posible; la altura deberá ser menor, ya que se considera excesiva y está justificada en base a un castillete que se informó desfavorablemente por la comisión; y el material de acero galvanizado deberá sustituirse por otro más respetuoso con el entorno o bien mimetizarse mediante su recubrimiento.

La Gerencia de Urbanismo autorizó el verano pasado la construcción de una planta más en el número siete, de acuerdo con el proyecto de reforma parcial y ampliación por remonte del edificio existente. La obra tiene todas las bendiciones y evoluciona con rapidez. La casa está catalogada en el vigente Plan General con el título de Protección parcial en grado segundo.

La ficha del catálogo del inmueble obliga a proteger la fachada, la primera crujía completa, la organización tipología y el tipo de cubierta. La documentación subraya que el edificio se encuentra en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es la Casa de la Moneda, declarada monumento histórico artístico en 1970. El planeamiento de aplicación es el plan sectorial elaborado expresamente y aprobado en 2005.

El proyecto, además de la construcción de una nueva planta, incluye la sustitución de la escalera, la instalación de un ascensor, la restitución del patio central, la ampliación de una planta más coplanaria a la fachada y una redistribución general interior. El resultado será un edificio un edificio desarrollado en tres plantas sobre rasante destinado al uso residencial plurifamiliar con un total de dos viviendas y local comercial en planta baja. El proyecto cuenta con el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio con fecha de 2018.

La licencia es un acto reglado, como se recuerda muchas veces en los despachos de la Gerencia. Se concede o no en función del planeamiento aprobado en su día, que pudo ser recurrido por quienes estuvieran en contra. Por este motivo, Urbanismo no pudo negar una licencia que el Plan Especial sí permite, ni mucho menos conceder una licencia en contra de la normativa. Con la ficha de catálogo en la mano, no puede negarse a autorizar una planta más si el catálogo lo permite.