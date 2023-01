Renfe debe retirar dos trenes de la vía afectada entre Madrid y Andalucía para reparar la catenaria

La rotura de la catenaria al engancharse un tren por fuertes rachas de viento que se produjo este martes en la línea de Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid aún no ha podido repararse del todo por la presencia de dos trenes en la vía afectada. La retirada de esos dos trenes de la vía le corresponde a Renfe operadora, que tiene previsto efectuar esta operativa con maquinistas a lo largo de la mañana de este miércoles, precisan fuentes de Adif.

Sin la retirada de esos trenes no se puede completar la reparación total de la catenaria rota. Una vez despejada la vía afectada, los operarios pueden reparar el cable eléctrico. Se espera que Renfe aborde esta reparación en horario nocturno, cuando haya concluido la circulación de trenes, ya que por seguridad es necesario desconectar temporalmente la alimentación eléctrica de la otra vía, la única que está funcionando.

Desde Adif se recalca que averías de esta envergadura (la rotura de la catenaria por una fuerte racha de viento) no son habituales en esta línea de Alta Velocidad, y no lo han sido a lo largo de los 30 años de funcionamiento. Explica que la catenaria ferroviaria dispone de elementos de protección para soportar el viento normal, pero no las fuertes rachas de viento que se han dado en la zona estos días.