Room Mate sigue buscando edificio para abrir su primer hotel en Sevilla

Kike Sarasola, fundador y presidente de Room Mate Hotels, muere por tener algo en Sevilla, una ciudad a la que le vincula "mucho amor" porque a ella ha venido desde muy joven para competir en Pineda. Jinete profesional antes que empresario turístico de éxito, Sarasola capitanea una cadena que con una veintena de hoteles y más de 1.500 habitaciones repartidas por siete países. Y tiene proyectos en cartera para los dos próximos años que duplicarán literalmente su tamaño. No hay nada que se le resista... o sí, porque en Sevilla lleva años buscando la manera de entrar y sigue sin conseguirlo. "Éste es un mercado complicado, necesitamos un hotel que tenga cierto tamaño, nosotros no compramos, alquilamos y gestionamos y no encontramos la oferta ideal", explica a este periódico.

Hace una década que se interesó por el edificio de la antigua Escuela Francesa, pero el proyecto no llegó a cuajar. Y desde entonces no hay año que no inspeccionen el mercado. Sarasola busca buenas ubicaciones edificios con alma que puedan transformar o simplemente redecorar, algo con singularidad y en estos momentos está mirando un par de proyectos. "Alguno caerá", comenta convencido de que Room Mate necesita estar en Sevilla y ampliar su oferta en Andalucía, donde tiene uno en Granada y tres en Málaga.

"Sevilla está en un momento dulce, dulce. La ciudad está limpia y moderna, con nuevos restaurantes y tiendas. Yo creo que en esta ciudad se están haciendo las cosas bien, tanto desde lo público como lo privado", apunta alabando la potencia de la marca Sevilla y con la resaca aún de haber pasado una de las mejores noches de su vida, dice, en Casa Anselma. Es la mejor experiencia que se lleva de su última visita a Sevilla, donde ha participado en la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), lobby internacional que está vinculado desde hace años. "El cliente quiere hoy cosas nuevas, experimentar", asegura un empresario considerado como un agitador en la industria del turismo. Apuesta, sin medias tintas por la sostenibilidad y se ha ganado en su participación en las sesiones de la cumbre más de un aplauso cuando ha advertido defender este principio es lago más que eliminar las pajitas de plástico. "Hace falta una ecolution, como yo le llamo. Ya lo decía Obama en su charla en esta cumbre, su hija está preocupada por el medio ambiente y valora mucho iniciativas sostenibles, tenemos que pensar en eso", afirma.

Él quiere dirigirse a un público general, sin distinciones de edad. Aunque el 50% de su clientela tiene más de 40 años. Room Mate irrumpió en el mercado con una línea de hoteles que, sobre todo, quería primar la experiencia de sus clientes, hacer que se sintieran como en casa, que pudieran desayunar a las doce de la mañana o disfrutar de pequeños lujos que hacen más cómoda y satisfactoria la estancia en una ciudad. "Somos los amigos que te abren su casa cuando viajas", explica.

Sarasola es un pionero, lo fue en su vida privada, y lo es en sus negocios. En pleno debate sobre los apartamentos turísticos abrió la línea Be Mate y ha batido récords de facturación. "No se pueden poner vallas al campo, hay que regular con inteligencia, no prohibir porque eso, como ha pasado en Madrid, sólo genera incertidumbre y sufrimiento en el sector", comenta. Las prohibiciones, opina, siempre son un paso atrás. Él no está dispuesto a dar ninguno hacia ese sentido. Al revés. Prepara su aterrizaje en el segmento del lujo. Pero echa en falta también un cambio en el mundo de los hostales, donde desembarcará igualmente en breve, y el el glamping o camping de lujo, una tendencia que todavía no se ha instalado en España. ¿En qué categoría encaja Sevilla? Sarasola entiende que en cualquier, sólo necesita encontrar la ubicación perfecta y no cejará en su empeño.