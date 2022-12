El SAS busca enfermeras en Sevilla para cubrir vacaciones de Navidad

Con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, toca reforzar las plantillas sanitarias. Cubrir las ausencias de los profesionales que se ausentarán durante las próximas semanas no es tarea fácil en un las bolsas de empleo de la Administración sanitaria andaluza acumulan meses agotadas. Es el mismo manido y viejo problema al que atañe cada año por estas fechas, también en el periodo estival, el Gobierno andaluz, pero, lamentablemente, es así, por ello, la solución es tirar de ofertas extraordinarias como las que se han lanzado recientemente en algunos hospitales de Sevilla.

Destacan los de mayor envergadura, Virgen del Rocío y Virgen Macarena, donde el Servicios Andaluz de Salud (SAS) buscar cerca de 200 enfermeras. En el primero, se ofrecen 100 contrataciones temporales en concepto de vacaciones de Navidad y "otras sustituciones que se puedan plantear", recoge la convocatoria, que advierte de que "el número de nombramientos podrá verse reducido, supeditado a los candidatos que consigan seleccionarse a través de procedimientos reglamentarios, hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes". El periodo de contratación es, según recoge la convocatoria, desde ya hasta el próximo 31 de enero de 2023.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el día 9, es decir, el viernes de la semana que viene, a las 12:00 horas, preferentemente en el Registro General del hospital. El SAS indica que, si se presentase en un registro diferente, se deberá enviar copia a la Subdirección de Personal.

Menos estables son las condiciones que se recogen en la oferta de empleo que busca enfermeras en el Hospital Macarena. En este caso, se ofrecen 74 contratos y el plazo de presentación de solicitudes se alarga hasta el día 12 a las 14:00 horas, es decir, tres días más. No obstante, el periodo de contratación es de sólo un mes, entre el 16 de diciembre y el 15 de enero de 2023. "Siempre que no haya candidatos en la bolsa de empleo", se advierte en el escrito de oferta.

Estas convocatorias son habituales cada año en periodos vacacionales. Este año coincide con un momento de máxima incertidumbre, como advierten sindicatos y colegios representantes de los enfermeros andaluces. Los 12.000 contratos de refuerzo Covid que sí sobrevivieron a aquella criba de hace un año, cuando se dejaron ir otros 8.000, se han mantenido a lo largo del tiempo y se mantendrán al menos unos meses más, desvinculándose de esa actividad originaria para la que fueron creados. El problema es que lo harán como temporales y no como plantilla fija y estructural, que es lo que reclaman los sindicatos de la mesa sectorial En cualquier caso son contratos que concluyen el próximo 31 de diciembre y, los colectivos portavoces del los profesionales, aseguran seguir "sin noticias".

"Hay una incertidumbre que todavía está sobre la mesa. Desde la Consejería no se nos se están mandando mensajes de tranquilidad y se nos garantiza que se van a renovar, pero a día de hoy no se nos ha dado toda contextualización al respecto. Esa inquietud, no solamente nos transmiten los profesionales, también los propios directores de Enfermería. Es un gran problema que tenemos en la sanidad, que no están definidas las plantillas conforme a los planes", afirma el presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla, Víctor Bohórquez.

Por su parte, desde el Sindicato de Enfermería, Satse, en Sevilla, su secretaria provincia, Reyes Zabala, lamenta que se sigan haciendo ofertas para casos "puntuales" y para "una época concreta del año". "Ese no en el asunto para solucionar los problemas. Hay que incrementar la plantilla de manera estructural", señala.

En este contexto, decenas de profesionales se han echado este viernes a la calle en Sevilla convocados por el sindicato CCOO. El punto de encuentro ha sido el Hospital de Valme donde una sonora protesta ha exigido a la Administración que "consolide" los puestos de esos 12.000 profesionales temporales.

"A pesar de que lo que la Consejería haya anunciado, a día de hoy, y quedan menos de 30 días para la conclusión de esos contratos, las direcciones de los centros sanitarios siguen sin tener instrucciones calaras de lo que va a pasar con esos contratos temporales", destaca el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, Juan José Limones.