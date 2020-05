SOS de la medicina privada tras el Covid-19

La crisis del Covid-19 amenaza con agravar una situación de la medicina privada, que ya antes de la pandemia había alzado la voz. Un megáfono que agarró la Unión Médica Profesional (Unipromel), una asociación nacida precisamente para defender y representar los intereses de los facultativos de ejercicio libre, que en su inmensa mayoría son autónomos que hoy reclaman ayudas ante la caída drástica de sus ingresos, de hasta el 80%, por el parón en la actividad de las consultas y centros privados.

Ahora, desde else apoya estas reivindicaciones y se muestra gran preocupación ante una situación que podría ser irreversible. "Posiblemente, si el colectivo de médicos de ejercicio libre no recibe ningún tipo de ayuda serán muchos los facultativos que tengan que cesar su actividad, algo que no sólo perjudica al propio sector, sino a la sociedad en general, pues los pacientes verán dificultado su acceso a profesionales sanitarios en el sector privado, médicos altamente cualificados que desde hace años complementan la sanidad privada con la pública ofreciendo una asistencia de altísima calidad de forma muy eficiente", comenta el doctor Adolfo López , nuevo vocal de Ejercicio Libre del colegio.