Salvajismo con el Sevici

Habíamos visto bicicletas del servicio público Sevici vandalizadas, pero nada como esto. Así es como ha aparecido este lunes una bicicleta en un aparcamiento de Santa Justa, ubicado junto al centro deportivo Gofit.

Como puede apreciarse en la imagen, los vándalos no sólo han destrozado la bicicleta a patadas, sino que incluso han roto por completo el anclaje de la misma, las ruedas, el cuadro y todo lo que han pillado a su paso. Al menos otra bicicleta estacionada junto a esta también ha sufrido daños en la rueda trasera.

El estado en el que ha quedado la bici no ha pasado desapercibido para muchos viandantes, sorprendidos por los daños ocasionados. Un salvajismo lamentable, lástima que los autores no fuesen grabados por una cámara o sorprendidos in fraganti por una patrulla de la Policía Local.