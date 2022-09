Sanz promete una remodelación del Parque del Turruñuelo en Triana

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha propuesto la remodelación integral del Parque del Turruñuelo en Triana, que se encuentra totalmente degradado por la falta de mantenimiento y actuaciones. Sanz, que ha visitado el parque, situado en la Ronda de Triana esquina con la calle San Vicente de Paúl, junto a vecinos de Triana que llevan años denunciando esta situación, ha denunciado que el gobierno municipal del PSOE "no cumple lo que promete". El candidato popular ha detallado que "es inadmisible que uno de los pocos parques con juegos infantiles que hay en Triana se encuentre en un deplorable estado de conservación y suponga un peligro para los menores".

"Estamos hablando de juegos infantiles en mal estado, con suelo de materiales inapropiados, juegos que suponen un peligro para los menores y que, por supuesto, no están adaptados. La dejadez es apreciable", ha explicado Sanz. "A esto se une la suciedad, la falta de seguridad, la presencia de perros sueltos, las papeleras rotas, mobiliario desfasado y peligroso, y el hecho de que la fuente del parque la usan personas sin hogar para bañarse y lavar la ropa".

El candidato del PP ha indicado que “los padres nos han trasladado que temen llevar al parque infantil a sus hijos por el mal estado del mismo y los diversos problemas que presenta”. Ha recordado que "el gobierno municipal se comprometió a llevar a cabo reformas en el parque, pero sólo ha llevado a cabo parcheos que lejos de mejorarlo lo han empeorado. Promesas incumplidas".

"El PSOE no está en los barrios"

También ha manifestado que "igual de inadmisible es que los padres lleven años denunciando esta situación y que el gobierno municipal no haga nada. Esto es un ejemplo más de que Sevilla no funciona y de que el PSOE no está en los barrios. Un ejemplo más de que en esta ciudad, que está peor que hace siete años, no hay nadie pendiente de nada".

Por tal motivo, el candidato popular ha anunciado que llevará a cabo una reforma integral del parque, que incluye la instalación de juegos infantiles totalmente adaptados así como un vallado perimetral y, por supuesto, refuerzo de la vigilancia y actuaciones diarias de limpieza y mantenimiento zonas verdes". Además, es necesario la programación de actividades en proporción a la gran afluencia de este parque.

"La cultura de la eficacia"

Sanz ha destacado que “no quiero que los sevillanos sigan desatendidos, por ello los concejales de mi equipo de gobierno estarán permanentemente en contacto con ellos y desarrollarán la cultura de la eficacia para que los servicios públicos funcionen como los ciudadanos merecen. Sus agendas estarán marcadas por la cercanía, por lo que los ciudadanos tendrán referentes claros con quien tratar los asuntos”.

El candidato del PP ha asegurado que “cuando sea Alcalde los concejales de mi equipo trabajarán como gestores de los proyectos, con plazo de ejecución, balance cada 100 días y, sobre todo, estarán en permanente contacto con los vecinos”