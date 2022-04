Sanz lamenta que el alcalde "no ha dado la cara" ante los vecinos y comerciantes de Nervión

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, tras la celebración del Pleno Extraordinario, ha lamentado “el silencio del alcalde que no ha dado la cara ante los vecinos y comerciantes de Nervión afectados por las obras de ampliación del tranvía”. El dirigente popular ha opinado que “el alcalde, como máximo responsable y como ex delegado de Urbanismo que ha sido, no ha sido capaz de alzar la voz ni de dar explicación alguna a los vecinos y comerciantes, que ya han comenzado a sentir los estragos de éstas obras”.

En este sentido, Sanz ha recordado que desde el PP lo único que exige es que se lleve a cabo un replanteamiento y replanificación en la ejecución de las obras para causar las menores molestias posibles a los ciudadanos. Por ello, solicitamos, en primer lugar, que, de manera urgente, reorganice y replanifique la obra de ampliación del Metrocentro por la Avenida San Francisco Javier, o en su caso, siempre que no se pongan en riesgo los fondos europeos, el aplazamiento de las mismas hasta que el resto de las otras grandes obras que se están llevando a cabo finalicen para que no se genere la situación de colapso y caos que se vive en la ciudad. Y, en segundo lugar, que el Gobierno municipal proceda a la creación de la Oficina de Coordinación de Obras en la Vía Pública, como órgano dependiente del Área de Hábitat Urbana, para la planificación y coordinación del Ayuntamiento, Distritos, Gerencia de Urbanismo y empresas municipales en la ejecución de las obras a realizar".

A su juicio, el alcalde ha tenido "poca altura de miras, ya que se ha negado a dar las explicaciones oportunas a los vecinos y a los comerciantes, y con su voto en contra ha permitido que no prospere esta propuesta con la que pretendemos solucionar los graves problemas que hay con las obras de nuestra ciudad”, ha destacado José Luis Sanz.

El candidato del PP a la Alcaldía ha expresado que “con su silencio, Muñoz avala y justifica la nula planificación de las obras en nuestra ciudad que están provocando un caos de tráfico”. Sanz ha concluido diciendo que “lo único que se esperaba del gobierno municipal es sentido común y cordura, que se buscarán soluciones y alternativas, en definitiva, que los vecinos y los comerciantes contarán con el apoyo y la ayuda del alcalde, que ha preferido estar escondido y callado”. Ha añadido que “desde el PP seguiremos escuchando los problemas de los afectados, ya que las obras no se pueden ejecutar a espalda de ellos, el consenso y la coordinación es primordial antes de ejecutar cualquier proyecto”.