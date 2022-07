Sanz promete la construcción de 32 microparking por todos los distritos de Sevilla

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, planea “más aparcamientos y transporte público al casco histórico para no convertir el centro en un parque temático para turistas”. Con tal fin y a raíz de la información adelantada por Diario de Sevilla, Sanz se ha reunido con los vecinos de la calle Canalejas, donde el gobierno municipal ha eliminado el 50% de los aparcamientos y no ha ofrecido alternativas ninguna a los ciudadanos ni a los residentes, que no tienen ahora dónde aparcar. "Los vecinos nos han trasladado que se sienten totalmente desamparados por parte del gobierno municipal, ya que tanto la obra como la eliminación de plazas de parking lo han hecho de espalda a ellos", abunda el candidato popular.

“Esto es un ejemplo más del cerramiento que el gobierno municipal del PSOE está llevando a cabo en nuestro casco histórico, donde restringe el tráfico al centro, elimina aparcamientos y suprime líneas de transporte público como la C5, sin funcionamiento desde 2019”, ha destacado José Luis Sanz, quien ha añadido que “el PSOE está haciendo que el centro se convierta en un parque temático y que haya más turistas y menos sevillanos”.

En este sentido, el candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que “no se pueden seguir quitando aparcamientos en el centro, ya que esto, unido a la dificultad para desplazarse, hacen que cada vez sea más complicado venir porque no hay alternativas de movilidad, transporte ni de aparcamientos. Cada vez hay menos posibilidades para llegar al centro, así como para vivir en él”.

"El centro tiene que ser un lugar para vivir"

Sanz ha explicado que “el centro tiene que ser un lugar para vivir, trabajar y visitar, no se pueden poner continuamente trabas, en lugar de llevar a cabo actuaciones para revitalizar nuestro casco histórico, el más grande de Europa”. Por ello, “cuando sea alcalde haré más habitable nuestro casco histórico, incrementaré los aparcamientos y las líneas de transporte público, recuperaré la línea C5 y reivindicaré una Red Completa de Metro”, ha manifestado el candidato del PP a la Alcaldía.

çRespecto a los aparcamientos, ha indicado que “estoy decidido a llevar a cabo la construcción de 32 microparkings de una planta con 200 plazas en todos los distritos, donde lo demanden los vecinos. Tengo el plan y el modelo para ejecutarlos”. Para el casco histórico, en concreto, propone un parking en la calle Resolana, la ampliación del parking Paseo de Colón (desde la Casa de la Moneda hasta la plaza de Toros) y otro en la Avenida del Cid.

“Nuestro objetivo es facilitar el aparcamiento y la accesibilidad a muchos espacios de la ciudad, fomentar el vehículo eléctrico y generar energía renovable. Son actuaciones económicas y de rápida ejecución, con licitaciones sencillas y que por su importe se abren a un gran número de licitadores”, ha aseverado Sanz.

El consenso con los vecinos

Además, “todos los proyectos se llevarán a cabo con el acuerdo y consenso de los vecinos y sectores implicados, no habrá improvisación ni falta de planificación sino todo lo contrario: trabajaremos con previsión, proyectos, plazos y, sobre todo, con consenso”, ha reiterado el candidato popular.

Sanz ha incidido en que “no es lógico que se empiece la casa por el tejado, que se pretenda cortar el tráfico y seguir peatonalizando cuando no hay alternativas ni de transporte público ni de bolsas de aparcamiento, cuando sea alcalde venir al centro dejará de ser una odisea para los sevillanos”. Ha añadido que “seguiremos peatonalizando zonas, pero siempre incrementando los transportes públicos, mejorando sus servicios y construyendo plazas de aparcamientos que faltan muchas en la ciudad”.