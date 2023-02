Sanz plantea un paso subterráneo en San Lázaro para evitar accidentes

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con los vecinos de San Lázaro y zonas de alrededor que, según Sanz, se sienten totalmente abandonados por el alcalde socialista. Los vecinos han agradecido que la línea 3 de Metro vaya a ser una realidad, 14 años después de la inauguración de la primera línea, "gracias al desbloqueo y compromiso de Juanma Moreno con Sevilla", refiere el candidato.

Sanz: “Estos vecinos, al igual que ocurre en otros barrios, nos trasladan que se sienten inseguros e indefensos porque llaman a la Policía, ante el incremento de robos y delincuencia en la zona, y no acuden por falta de agentes. Voy a ser el alcalde que garantice la seguridad en los barrios, ya que pondré en marcha un decálogo para incrementar la seguridad, atenderé los problemas de los vecinos y, por supuesto, reforzaré la limpieza desde el primer día”

Los vecinos le han traslado el incremento de accidentes, así como el caos en la circulación y atascos. Por ello, el candidato el PP a la Alcaldía ha recordado que su proyecto Sevilla Circula contempla la construcción de un paso subterráneo en San Lázaro para mitigar los problemas de circulación. Además, se llevarán a cabo acciones en la red viaria, que descongestionará, mejorará y resolverá puntos negros de las arterias y vías de circulación de la ciudad. Y, que, por tanto, redundarán en el mejor uso del transporte público.

Iluminación sostenible

Sanz ha resaltado que “estas actuaciones se adecuarán a los máximos estándares de calidad ambiental y se dotarán con instalaciones de máxima eficiencia energética, mediante generación de energía eléctrica fotovoltaica, lo que permitirá que el consumo eléctrico de la iluminación interior de los pasos subterráneos sea más reducido durante el día”. Ha añadido que se proyectarán de forma coordinada con todos los servicios municipales y se vigilará que su diseño, que incorporará medios que mejoren la iluminación natural de los pasos, sea compatible con otras infraestructuras de la ciudad.

Por otro lado, los vecinos de San Lázaro, han agradecido que la línea 3 de Metro vaya a ser una realidad, 14 años después de la inauguración de la primera línea, gracias al desbloqueo y compromiso de Juanma Moreno con Sevilla. Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha recordado que “mañana comenzarán las obras del tramo norte de la línea 3 entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián. Será un día histórico para Sevilla, que empieza a avanzar gracias a la firme decisión de la Junta de Andalucía, tras décadas de maltrato y agravios socialistas”.

Más agentes

Del mismo modo, los vecinos han trasladado a José Luis Sanz que no son los únicos problemas que tienen en el barrio, donde se ha incrementado los robos y delincuencia. Todos los días amanecen coches con los cristales rotos, además de los graves problemas de limpieza. Estos vecinos denuncian que se sienten inseguros e indefensos porque llaman a la Policía y no acuden porque no hay los suficientes agentes. “Lo primero que tiene que hacer un alcalde es garantizar la seguridad de los vecinos. En Sevilla hay un déficit de 400 agentes de la Policía Local y 400 agentes de la Policía Nacional, por lo que el alcalde socialista en lugar de ir de acto en acto y de foto en foto debía reivindicar a su jefe, Pedro Sánchez, los agentes de Policía Nacional que faltan en la ciudad. La seguridad hay que tomársela en serio”. El PP estudiará llevar una propuesta a Pleno.

Sanz ha señalado que “tenemos un magnífico cuerpo de la Policía Local, igual que tenemos una magnífica plantilla en Lipasam, el problema es que están mal dirigidas por un alcalde que es incapaz de gestionar, coordinar y planificar”.

Falta de aparcamientos

Otro de los problemas planteados es el déficit de aparcamientos, que Sanz resolverá con su proyecto Sevilla Aparca, con el que pretende construir 32 microparking en la ciudad con el correspondiente consenso vecinal.

El candidato del PP a la Alcaldía ha concluido que “voy a ser el alcalde que garantice la seguridad en los barrios, ya que pondré en marcha un decálogo para incrementar la seguridad, instalaré cámaras de videovigilancia, pondré en marcha una unidad de intervención modernizada, reclamaré los agentes de policía que faltan en nuestra ciudad, atenderé los problemas de los vecinos y, por supuesto, reforzaré la limpieza desde el primer día. Voy a ser el alcalde que hará que Sevilla funcione”.