Seis entidades se oponen a que el carril bici de Luis de Morales sea compartido con peatones

El gobierno local de José Luis Sanz quiere que el carril bici de Luis de Morales sea compartido con los peatones y delimitado con "chinchetas metálicas", como el que existe en la Avenida de la Constitución y la calle San Fernando. Así lo ha aclarado este martes la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla a las seis entidades ciudadanas que pidieron una reunión, asociaciones que han rechazado este plan municipal.

El encuentro, liderado por la asamblea ciclista A Contramano, que acudió acompañada por la Asociación Sevillasemueve, Ecologistas en Acción, Ciclotrabajadores de San Pablo, Club Patinadores de Sevilla y Red Sevilla por el Clima, tuvo lugar con José Lugo, delegado de Movilidad, con Alberto Anaya, director general de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, y técnicos del servicio.

La delegación de Movilidad ha respondido que "estima necesarios 3 carriles para el tráfico motorizado en la calzada debido al tráfico, uno de autobús y dos para vehículos particulares, y que por ese motivo el carril bici que se contempla desde la Delegación de Urbanismo será compartido con peatones, señalizado con chinchetas, aprovechando los pasos de peatones para salvar las incorporaciones de vías perpendiculares a la Calle Luis de Morales, con interrupciones en las paradas de autobús y tendría 2,20 m de ancho".

A Contramano pidió al delegado que la nueva pavimentación de Luis de Morales incorpore "el carril bici en plataforma reservada como estaba anteriormente, como se comprometió la Delegación de Movilidad con A Contramano el pasado mes de abril".

Según el delegado Lugo, en la calle Luis de Morales la delegación de Movilidad terminó de ejecutar en diciembre de 2023 la plataforma del tranvía, y actualmente se está ejecutando la obra del corredor verde por parte de Emasesa, dependiendo la obra de la delegación de Urbanismo.

"Un carril compartido es un paso atrás"

Las asociaciones han transmitido a Movilidad que un carril bici compartido con peatones sería "un paso atrás en la movilidad ciclista, generando un problema donde no lo había", ya que "los carriles compartidos son foco diario de fricciones entre peatones y ciclistas, y no son carriles bici como tal. No deben considerarse como sustitutorios, y menos en el caso de Luis de Morales, cuyo carril bici forma parte, dentro del PGOU, de la red estructurante".

Las seis asociaciones han solicitado que el carril bici cumpla los requisitos mínimos que se exigen a los mismos: "estar perfectamente diferenciado en otro color al espacio peatonal y poseer banda podotáctil en caso de que esté a la misma cota; estar bien señalizado; ser continuo y tener 2,5 m de ancho; y tener rebajes adecuados en las intersecciones con la calzada e independientes de los pasos de peatones".

La propuesta de las asociaciones

Se ha propuesto por parte de las asociaciones que, en sentido San Francisco Javier, se reduzcan de tres a dos los carriles de circulación motorizada, que el carril-bus se traslade hacia la zona central de la calzada como establece el PGOU y que, en el espacio del carril bus previsto actual, se sitúe el carril bici, con una solución para las paradas de bus similar a la de la ronda histórica. De este modo:

El carril bici ganaría espacio con respecto a la situación anterior a la obra, y estaría a distinto nivel de la acera, evitando que los peatones invadan con facilidad el mismo;

Se ganaría para los peatones todo el acerado que se está construyendo;

Se incentivaría el uso del nuevo transporte público implantado, el tranvía, y se daría más posibilidades para desarrollar el intercambio modal con el bus;

Se disminuiría el tráfico de vehículos particulares en la zona, que podría usar rondas exteriores si realmente es necesario, resultando un calmado del tráfico que redundaría en una mayor tranquilidad para el vecindario y una oportunidad de disfrutar la calle, lo que a su vez ampliará las oportunidades a la actividad comercial reduciría el tráfico rodado y por lo tanto disminuiría la polución, causa de 600 muertes prematuras al año en Sevilla;

En resumen, redundaría en una mejora de la calidad de vida de los vecinos y oportunidad para comerciantes, y tendría como única afección el tráfico de paso, cuyos usuarios tendrán como alternativas un nuevo transporte público de calidad o las rondas exteriores.

Desde la delegación de Movilidad les manifestaron que estudiarán su solicitud y propuesta, pero que, según sus cálculos, "eliminar un carril de circulación a los vehículos privados ocasionaría un cuello de botella en el tráfico motorizado".

Movilidad promete agilizar la convocatoria de una nueva reunión junto a la Gerencia de Urbanismo, que es la responsable última de las obras que quedan por ejecutar, con el objetivo de encontrar un punto de encuentro que mejore las infraestructuras de movilidad en la zona, precisa Sevillasemueve.

Las asociaciones han transmitido a Movilidad que "la implantación del tranvía precisamente no puede tener otro objetivo que disminuir el número de coches, ofreciendo a sus usuarios una nueva oportunidad de transporte público. Además, en una zona de la ciudad que ya era de las que mejor oferta de transporte público disfrutaba".

Las entidades van a esperar la respuesta de Movilidad a su propuesta y van a solicitar una nueva reunión en la que esté presente la Delegación de Urbanismo, mientras estudian cómo movilizarse ante la situación creada.

Dado el grado de avance en la ejecución de la obra, desde Sevillasemueve esperan que "la reunión tenga lugar de forma inminente, de forma que estemos a tiempo de enmendar la situación antes de que la apertura del viario suponga aplicar una política de hechos consumados difícil de revertir".