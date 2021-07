Selectividad: Un alumno de 'San Francisco de Paula' logra la nota más alta de la provincia

El alumno del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula, Manuel Álvarez Martínez, ha obtenido la nota más alta de Sevilla en el acceso a la Universidad, un total de 14 puntos gracias a la obtención del diez en la nota global del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y en las pruebas de Física y Matemáticas de la Fase Específica de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Pevau).

Así lo ha explicado el centro en una nota de prensa en la que ha afirmado que el alumno, gracias a ello, ha obtenido nota suficiente para matricularse en el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática.

"En Selectividad sí sabía que había sacado muy buena nota porque eran las dos asignaturas que más me gustan, Física y Matemáticas, además de que son pruebas más fáciles que las del Bachillerato Internacional, pero no me esperaba esta calificación", ha señalado el propio estudiante.

El centro ha asegurado que el alumno desarrollará su carrera universitaria en Sevilla. "Siempre he tenido claro que quiero quedarme aquí, pero otra cosa ya será el máster y el postgrado", ha señalado.

El estudiante sevillano ya tiene un antecedente en la familia de buenas notas en las Pevau. Hace años, su hermana, hoy ingeniera aeronáutica y antigua alumna también del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula, obtuvo un 13,6.

El alumno ha destacado que no ha tenido que hacer "especiales sacrificios para la obtención de estas notas", pero sí ser responsable y autónomo.

"El Bachillerto Internacional te aporta independencia, capacidad de indagación, curiosidad, te invita a preguntarte el porqué de las cosas, a buscar fuentes, a contrastar información y a descartar la incorrecta", ha concluido el estudiante.