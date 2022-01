Sevialup: tu proveedor de ventanas de PVC y aluminio en Sevilla

Si te cuesta salir de la cama en invierno por las mañanas o no eres capaz de conciliar el sueño en las calurosas noches de verano, puede que la principal razón sea que las ventanas de tu domicilio no aíslan lo suficiente. Sin embargo, no todo está perdido. Gracias a un buen aislamiento, no solo puedes mantener la temperatura de la calefacción horas después de haberla apagado, sino que ahorras dinero y, lo que es aún más importante, ganas en calidad de vida.

Además, garantizas tu salud y, por consiguiente, el bienestar de todos los seres queridos que viven bajo tu mismo techo. El motivo que se encuentra detrás de esta realidad no es otro que el hecho de que dotas a las distintas estancias de tu hogar de un número de grados similar. De esta manera, evitas los frecuentes desajustes que suelen tener lugar en la temperatura de cualquier casa que se precie. Pero ¿qué material es el más adecuado? En este artículo, te explicamos todo lo que tienes que saber acerca de las ventanas de pvc en Sevilla.

Características de las ventanas kömmerling

Las ventanas kömmerling de PVC se han erigido como unas de las mejores del mercado. Su éxito no solo radica en la cualidad natural del policloruro de vinilo, que se caracteriza por ser un material no conductor, a diferencia del aluminio, sino también en el doble acristalamiento que trae consigo y su aislamiento térmico. Gracias a ellas, consigues que los inviernos en casa sean más cálidos, pues reducen hasta en un 80% la salida del calor a través del vidrio. Asimismo, imposibilitan que este último acceda al interior durante los meses de verano.

Por si fuera poco, las ventanas kömmerling están preparadas para sortear la aparición de humedades y hongos. Esto es posible debido al control de la condensación del aire que suele tener lugar cuando este se enfría. En el caso de la ventana, dicho fenómeno desemboca en la presencia de agua, lo cual procura evitar a toda costa. Ni que decir tiene que estos vidrios pueden presumir de aislamiento acústico, así como de minimizar el impacto de las corrientes y los puntos fríos.

En quiénes confiar

Si desconoces en qué empresa puedes confiar, te recomendamos dejarte llevar por aquellas que más años de experiencia tienen a sus espaldas. Prueba de ello es Sevialup, la cual supera ampliamente las dos décadas de vida. Durante dicho periplo, ha proporcionado ventanas de PVC y aluminio a buena parte de la capital hispalense, un compromiso que continúa en la actualidad. Un ejemplo lo encontramos en uno de los últimos modelos que se han incorporado a su amplio catálogo, la Serie 76 de Kömmerling.

En resumen, las ventanas de pvc en Sevilla han superado a las de aluminio en cuanto a aislamiento acústico y térmico se refiere. Sin ir más lejos, los vidrios kömmerling se han convertido en unos de los más demandados del sector, y motivos para ello no faltan.