Sevilla y Cádiz se unen para reclamar el desdoble de la N-IV entre Jerez y Los Palacios

El fin del peaje en la autopista AP-4 ha convertido la circulación por esta vía rápida que conecta Sevilla con Cádiz en un verdadero suplicio para los conductores. No hay día que no se produzcan atascos, bien por un vehículo accidentado que bloquea el paso por uno de los carriles o bien por un exceso de circulación que ralentiza la marcha. La razón de este colapso tiene que ver con que buena parte del tráfico que antes iba por la Nacional IV se ha pasado a la autopista, con más carriles y libre de pago.

El suplicio es de tal calibre que un trayecto que se hacía en 45 minutos entre las dos provincias se ha convertido en un recorrido de una hora y cuarto o una hora y media.

Para solucionar este bloqueo de la autopista, los empresarios de Cádiz han reclamado este verano que se complete el desdoble de la N-IV para así descongestionar la AP-4, una petición a la que se suman sin fisuras los empresarios de Sevilla, así como el Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía Occidental y la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (ASICA), según los testimonios recogidos por este periódico.

En la Confederación de Empresarios de Sevilla, su presidente Miguel Rus deja claro que la patronal de Sevilla se adhiere a las reivindicaciones de los empresarios de Cádiz por el desdoble de la N-IV. "Solicitamos y nos unimos a las peticiones de los empresarios de Cádiz para que se den soluciones con la mayor rapidez y no se produzcan los colapsos y accidentes que se están dando" en la AP-4, señala Rus. El líder de la patronal sevillana precisa que era algo lógico que la autopista sufriera mayor presión de tráfico una vez que el peaje se eliminara.

Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) "El desdoble de la N-IV desde Los Palacios hasta el aeropuerto de Jerez, al menos, “es algo que todos esperábamos, ya que se tenían todos los proyectos redactados, pero se han enterrado”, se queja.

El aumento de la siniestralidad en esta vía preocupa a los empresarios sevillanos. "La verdad es que este verano la vía más saturada y caótica ha sido la AP-4, que ha sufrido constantes atascos, accidentes y paralizaciones, tanto en la operación salida del verano como en la operación retorno, con el problema de seguridad que ello conlleva".

El desdoble de la N-IV desde Los Palacios hasta el aeropuerto de Jerez, al menos, "es algo que todos esperábamos, ya que se tenían todos los proyectos redactados, pero se han enterrado", se queja el presidente de la CES. "Pedimos que se tramiten esos proyectos de la forma más urgente posible. La provincia de Sevilla ya tiene grandes carencias en infraestructuras, con retrasos históricos que no suceden en ninguna otra provincia española y que están hipotecando la movilidad de las personas y de las mercancías. Esta situación provoca que tengamos una ciudad menos competitiva desde el punto de vista empresarial y de tráfico de mercancías", recalca Rus.

"Efectivamente necesitamos soluciones inmediatas", recalca el presidente de la patronal de empresarios. Entre estas soluciones, Rus propone que la Dirección General de Tráfico implante, de momento, un carril reversible que facilite la circulación de los vehículos en uno de los sentidos, como se hace cada verano en la autovía a Huelva A-49. Como segunda propuesta, estudiar la ampliación de la AP-4 para que tenga tres carriles por sentido, por lo menos desde los Palacios hasta Jerez-Los Barrios. La implantación de un tercer carril también se ha hecho en varios tramos de la A-49 entre la capital sevillana y los municipios del Aljarafe.

Ana Chocano, vicedecana del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía El desdoble de la N-IV es una alternativa que califica de “fundamental” para paliar “el colapso que sufre en verano y los fines de semana”. "La circulación por la N-IV, con un solo carril por sentido, es más lenta al atravesar por núcleos de población, lo que genera una conducción más tediosa".

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, su vicedecana Ana Chocano señala que "este verano se ha demostrado que es urgente ampliar las vías de comunicación entre Sevilla y Cádiz, ya que la zona está congestionada. La conexión por carretera entre Sevilla y Cádiz necesita un refuerzo". Dado que la alternativa del ferrocarril es insuficiente para absorber la demanda, los ingenieros de caminos apuestan sin dudarlo por que se retomen las obras del desdoble de la N-IV, una alternativa que califican de "fundamental" para paliar "el colapso que sufre en verano y los fines de semana".

Elaborar un buen estudio de viabilidad previo que permita concretar cuánto presupuesto estatal se necesita para esta obra es una de las cuestiones, aclara Chocano. Para los ingenieros es natural que el tráfico haya aumentado tanto en la autopista AP-4 teniendo en cuenta que la circulación por la N-IV, con un solo carril por sentido, es más lenta al atravesar por núcleos de población, lo que genera una conducción más tediosa. El efecto de este trasvase de circulación desde la N-IV a la AP-4 es que "los atascos en la N-IV han disminuido porque en la autopista es más fácil y más cómoda la conducción". Así que la N-IV queda para recorridos más cortos entre municipios y la autopista para trayectos más largos.

Ignacio Sánchez de Mora, presidente de la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (ASICA) “Lo consideramos prioritario porque el nivel de servicio de la autopista AP-4 está cercano al límite de su capacidad (niveles D-E) por lo que resulta necesaria una vía de alta capacidad en paralelo”

Desde la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (ASICA), su presidente Ignacio Sánchez de Mora, ha recalcado que para el gremio también es una prioridad ampliar el número de carriles de la N-IV tal como se proyectó en su día. "Sí lo consideramos prioritario porque el nivel de servicio de la autopista AP-4 está cercano al límite de su capacidad (niveles D-E) por lo que resulta necesaria una vía de alta capacidad en paralelo", declara a este periódico.

La N-IV se amplió a dos carriles por sentido de Dos Hermanas a Los Palacios

El desdoble de la Nacional IV se ha realizado hasta ahora entre Dos Hermanas y Los Palacios, un trayecto de de 8,4 kilómetros donde el tráfico cuenta con dos carriles por sentido. Las obras comenzaron en septiembre de 2015 con un plazo de ejecución de tres años y se prolongaron durante seis años. En plena pandemia, en abril de 2021, las obras estaban prácticamente terminadas pero faltaba un pequeño remate: un acceso al puente procedente de Los Palacios para que permitiera incorporarse directamente a la autovía A-4 hacia Sevilla.

En 2021 el Ministerio dejó claro que esta vía no se seguiría ampliando a dos carriles más allá de Los Palacios tras el fin del peaje de la AP-4, pese a que así se llegó a proyectar. Buena parte de los municipios de esa zona del Bajo Guadalquivir lo han seguido reclamando, entre ellos Lebrija, donde hay unanimidad en el Pleno.

El desdoble de Los Palacios-Dos Hermanas de la N-IV comenzó con un plazo de ejecución previsto de tres años (36 meses). El presupuesto rondaba los 50 millones de euros y hubo que aumentarlo por aspectos que no se contemplaron en el proyecto que se adjudicó. El PSOE acusó al PP de redactar un proyecto incompleto desde el Ministerio de Fomento al no recogier la fibra óptica o la necesidad de reubicar determinadas líneas eléctricas, trabajos que las empresas que pujaron por la obra no incluyeron en el presupuesto.

En enero de 2021, el Ministerio licitó el contrato para redactar el proyecto de remodelación de dos enlaces entre la N-IV aún sin desa oblar (entre Los Palacios y Jerez) y la AP-4. Uno de esos enlaces iba al sur de Los Palacios y el otro en el entorno de la localidad de El Cuervo.