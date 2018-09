Celis culpa del retraso de desdoble de la N-IV a carencias en el proyecto que licitó el PP

Dos semanas. Ese es el margen de tiempo que el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle (IP-IU), ha dado al Gobierno central para que las obras del desdoble de la N-IV entre el municipio y Dos Hermanas vuelvan a coger ritmo tras meses de parón, antes de promover nuevas protestas. Y lo hará en consideración al nuevo Gobierno central, al "tono" y a las explicaciones que este lunes ha dado a los alcaldes afectados su nuevo delegado en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Éste ha insistido en que las obras están bloqueadas desde antes de que el PP saliera del Gobierno, debido a que en el proyecto que sacó a licitación en su día el Ministerio de Fomento no estaba bien hecho o completo y no se recogieron cuestiones como la fibra óptica o la necesidad de reubicar determinadas líneas eléctricas, trabajos que las empresas que pujaron por la obra no incluyeron en el presupuesto, pero que la adjudicataria reclama ahora. El "modificado" supone un coste adicional de 4 millones de euros, en el que ha estado trabajado el nuevo Gobierno. El acuerdo se está ultimando ahora.

Según las explicaciones de Celis a los alcaldes, el visto bueno a la ampliación del contrato con la adjudicataria ya lo dio el anterior Gobierno, en junio de 2017, pero no comenzó a tramitarlo hasta marzo de 2018, con lo que se ha producido un retraso y medio en la ejecución de los trabajos, por la "irresponsabilidad política del PP en la planificación del proyecto", ha insistido en un comunicado. El nuevo equipo del Ministerio de Fomento confía en resolverlo todo en unos días, el margen de tiempo que Celis pidió a los alcaldes.

Se creará una comisión de seguimiento con los municipios afectados, para tenerlos al tanto

Este lunes, en el tramo en obras apenas había media docena de trabajadores, desbrozando o pintando. Pero no había maquinaria funcionando, según ha denunciado Valle, que recordó también la importante baja con la que se adjudicaron las obras (licitadas por 65 millones, adjudicadas por 43) que han podido perjudicar ahora a la ejecución. Las obras afectan a un recorrido de 8,4 kilómetros y tenían, hasta ahora, un presupuesto de 43,67 millones.

Al encuentro, que se ha celebrado en Las Cabezas, han asistido además de Valle y el regidor anfitrión Francisco Toajas, los alcaldes de Dos Hermanas, Francisco Toscano; de Utrera, José María Villalobos; de Lebrija, Pepe Barroso; y de El Cuervo, Francisco Cordero; y el teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. También han acudido representantes de los ayuntamientos de Puerto Real y Cádiz y la alcaldesa de Jerez, de las diputaciones de las dos provincias afectadas y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano.

Celis, que se ha comprometido a crear una comisión de seguimiento de estas obras de la N-IV, sí que ha descartado del todo que el Gobierno central vaya a plantearse abrir la autopista de peaje (AP-4) antes de que de venza la concesión (diciembre de 2019), a pesar de que el PSOE así lo ha defendido hasta que llegó de nuevo al Gobierno.

En este sentido, el delegado ha defendido ante los alcaldes que no hay tiempo para tramitar el procedimiento administrativo y que éste coincidiría prácticamente con el fin del peaje. Además, supondría un coste muy elevado para el periodo corto de tiempo que se adelantaría. Este cambio de criterio sí que ha motivado las críticas de los alcaldes de IU. Sí ha destacado que se va a constituir un grupo de trabajo para estudiar "las actuaciones que sea necesario acometer una vez que se libere".

Por otro lado, se ha informado a los alcaldes de que las obras para remodelar el enlace de la N-IV con la A-471 en el Torbiscal(con una inversión prevista de casi 5 millones de euros) arrancarán en breve. El 2 de agosto se firmó ya el acta de replanteo con la empresa adjudicataria. Esta obra es muy importante también para las numerosas personas que, desde Sevilla, y los pueblos de su entorno se desplazan a trabajar a la provincia de Cádiz.

Además, Gómez de Celis ha anunciado dos acutaciones "de gran calado para descongestionar el tráfico de la N-IV y ganar en seguridad vial" que el Ministerio está estudiando. Se trata de la futura construcción de dos vías de acceso de gran capacidad desde el peaje a Los Palacios y Villafranca (por el norte del casco urbano, como había solicitado el Ayuntamiento) y una segunda entre las localidades de Las Cabezas de San Juan y El Cuervo. Este proyecto tendrá un presupuesto de 7,5 millones de euros.

El delegado ha puesto en valor el “trabajo y el compromiso del nuevo Gobierno de España con las infraestructuras entre Sevilla y Cádiz, pues va a poner en cargo 12,5 millones de euros en mejorar la circulación de la N-IV y sus accesos para lograr una mayor seguridad de los andaluces y cumplir una reivindicación histórica de los municipios por los que discurre”.