Sevilla se prepara para los premios Goya: estatuas gigantes y fotografías en la Avenida de la Constitución

La última ceremonia de entrega de los premios Goya que se celebró en Sevilla generó un impacto publicitario en la ciudad equivalente a 59 millones de euros. Fue en 2019. Cuatro años después y con una pandemia en medio, la ciudad vuelve a acoger la entrega de los galardones más importantes del cine español.

Para que Sevilla respire aún más ambiente de cine, desde el 26 de enero hasta el 13 de febrero tanto el Ayuntamiento como la Academia han programado una serie de actividades que incluyen exposiciones, encuentros con los cineastas, proyecciones y conciertos.

Desde este jueves, todos podrán conocer la ansiada estatuilla del pintor de cerca. Nueve réplicas de tamaño gigante están instaladas por distintas zonas de la ciudad. En concreto, en Plaza de San Francisco, Marqués de Contadero, Plaza de España y el Altozano, Santa Justa, la Glorieta frente a Casino, Fibes, Nervión Plaza y en la Avenida de las Ciencias entre otras ubicaciones.

Música de cine

La música está estrechamente relacionada con el cine. Por eso las melodías de películas nominadas en diferentes ediciones de los Premios Goya sonarán este año en Sevilla. El viernes 27 de enero, a las 20:00, en el Cartuja Center CITE, está previsto De gala con los Goya. Se trata de un concierto organizado por la Academia de Cine en colaboración con el Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla (Fimucs) que incluye creaciones musicales para la gran pantalla de los compositores ganadores y nominados de Premios Goya José Nieto (Carmen), Roque Baños (La piel del tambor), Zeltia Montes (El buen patrón), Bingen Mendizabal y Koldo Uriarte (Baby), Víctor Reyes (En la ciudad sin límites), Federico Jusid (El verano que vivimos), Arnau Bataller (Mediterráneo) y Manu Rivero (La sombra de la ley). El programa, que se completa con la suite Historia de nuestro cine, será interpretado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), bajo la dirección musical de David Hernando. El concierto lo presentará el actor Antonio Dechent.

Fotos en la Avenida de la Constitución

Andalucía y Sevilla están muy relacionadas con el cine. En 2022 la capital andaluza sirvió de escenario a 212 rodajes, un 22% más que en 2021 y para que esta relación sea aún más patente, medio centenar de fotografías en gran formato estarán en la Avenida de la Constitución desde el 27 de enero hasta el 13 de febrero. En ellas estarán los profesionales andaluces que han recibido un Premio Goya. Esta exposición urbana refleja la emoción que rodea a la gran noche del cine español. Pipo Fernández, Alberto Ortega, Papo Waisman y Luis Castilla son los autores de las fotos.

Photocall en el Ayuntamiento

Y si alguien quiere sentirse como un reconocido profesional del cine español, desde el 6 hasta el 11 de febrero, de 12:00 a 20:00, los vecinos de Sevilla podrán acudir al Ayuntamiento para fotografiarse con una réplica de un Premio Goya y descubrir una recreación exacta del photocall de la 37 edición de los Goya, por el que desfilarán todos los nominados e invitados en la gran noche del cine español.

Imágenes de películas en la Torre del Oro y la muralla de la Macarena

Los Goya también llenarán de luz edificios emblemáticos de la ciudad como la Torre del Oro o la Muralla de la Macarena con imágenes de las películas nominadas. La iluminación estará presente la noche de la gala, el 11 de febrero.

Cines Nervión

No podían faltar las salas de cine en este ambiente de película. Desde el lunes 30 de enero, la Academia invita en los cines Nervión de Sevilla a las proyecciones de los largometrajes nominados en las categorías de Mejor Dirección Novel (Cerdita, Cinco lobitos, El agua, En los márgenes y Suro) y Mejor Película (Alcarrás, As bestas, Cinco lobitos, La maternal y Modelo 77), categoría esta última que irá acompañada de encuentros entre nominados y el público. Antes, el 26 de enero, desde las 17:00, estos emblemáticos cines exhibirán los quince cortometrajes nominados en las categorías de Animación, Documental y Ficción. La semana del 6 de febrero, los cines Nervión también abrirán sus puertas para acoger actividades educativas –sesiones matinales con proyecciones y encuentros con alumnos de infantil, primaria y secundaria–.

Encuentros con cineastas

No sólo es cine español, también es cine en español. Para hablar del cine iberoamericano, profesionales de los cinco títulos que optan al Goya en esta categoría –la chilena 1976, la argentina Argentina 1985, la colombiana La jauría, la mexicana Noche de fuego y la boliviana Utama– tendrán un encuentro con el público el 10 de febrero.

Los creadores nominados en diferentes categorías de la 37 edición de Premios Goya hablarán sobre la importancia del apoyo al desarrollo de proyectos y la comunidad de cineastas que se está generando en torno a estos programas de la institución.

Al día siguiente, en el Paseo Marqués de Contadero, a las 12:00, los directores de los documentales nominados Laura Hojman (A las mujeres de España. María Lejárraga), Isabel Coixet (El techo amarillo), Gaizka Urresti (Labordeta, un hombre sin más), Kike Maíllo (Oswald. El falsificador) y Fernando León de Aranoa (Sintiéndolo mucho) conversarán con el público.

Encuentro con reclusos de Sevilla I

Por tercer año, la Academia de Cine acerca la cultura y el cine español a personas que están privados de libertad, con el fin de servirles para su proceso de reinserción en la sociedad. Un día antes de la celebración de los Premio Goya, y en colaboración con la organización Solidarios, los internos del Centro Penitenciario Sevilla I podrán disfrutar de una proyección y posterior encuentro.