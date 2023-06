El diputado por Sevilla Pablo Cambronero pide su vuelta a la Policía Nacional

El diputado Pablo Cambronero ha solicitado ya su reingreso en la Policía Nacional, cuerpo que abandonó temporalmente para dedicarse a la política. Fue elegido diputado de Ciudadanos por Sevilla en las últimas elecciones generales de 2019, si bien a mitad de la legislatura decidió abandonar la formación y pasarse al Grupo Mixto ante lo que él definió como la "deriva sanchista" de la líder del partido, Inés Arrimadas.

A diferencia de otros compañeros de partido que dejaron las filas naranjas, Cambronero decidió mantener su escaño hasta la disolución de las Cortes para la celebración de los próximos comicios, fijados para el 23 de julio. En el Grupo Mixto, votó a favor de la moción de Censura presentada por Vox, que proponía como candidato a la Presidencia del Gobierno al economista e historiador Ramón Tamames, de 89 años.

"Ya he solicitado la reincorporación a la Policía. Ha sido un honor servir en el Congreso. Muy agradecido a quienes me han acompañado y ayudado en este camino. Gracias también a los compañeros que me han recibido con un 'gracias por todo'. Ha sido un honor. Seguimos", ha sido el mensaje publicado por Cambronero en su cuenta oficial de Twitter, red en la que mantiene una posición bastante activa y en la que le siguen más de 38.500 personas.

🔴 Ya he solicitado la reincorporación a la @policia.Ha sido un honor servir en el @Congreso_Es. Muy agradecido a quienes me han acompañado y ayudado en este camino. 🐜Gracias también a los compañeros que me han recibido con un “gracias por todo”. Ha sido un honor.Seguimos. pic.twitter.com/LWsINr2Rkx — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) June 9, 2023

Cambronero, natural de la localidad conquense de Villagarcía del Llano, regresa así a la Policía Nacional, cuerpo en el que ha ocupado varios destinos. Estuvo en Cartagena y fue destinado hace más de una década a Sevilla, donde se convirtió en uno de los principales representantes del sindicato Unión Federal de Policía. Desde este puesto fue muy crítico con la falta de medios y la necesidad de mejora de los agentes de la Policía Nacional.

Fue uno de los primeros miembros destacados de Ciudadanos en Sevilla y tenía hilo directo con dirigentes del partido, como el propio Albert Rivera y Fran Hervías. Su nombre llegó a estar en las quinielas como candidato del partido naranja a la Alcaldía de Sevilla. Decidió abandonar el partido en marzo de 2021, tras la grave crisis que azotaba a la formación naranja después de las mociones de censura en Murcia y, sobre todo, tras la oportunidad perdida de haber formado gobierno con Pedro Sánchez y la dimisión de Rivera.

Lo hizo con una dura carta de despedida. "Este partido liderado por Albert Rivera prometió a los ciudadanos para conseguir su apoyo que jamás pactaría con el Sánchez socio de Podemos, ERC y Bildu. No puedo compartir estas estrategias. A partir de ahora, votaré en conciencia", sentenció en su misiva. Dejó el partido pero no el acta y siguió de diputado en el Grupo Mixto.

Cambronero recuperará en los próximos días la placa que entregó para dedicarse a la política. Nunca en estos años se ha desvinculado de la Policía Nacional, manteniendo el contacto con sus compañeros y acudiendo siempre que podía a los eventos relacionados con este cuerpo. La pasada Feria de Abril, por ejemplo, acudió a la recepción oficial en la caseta de la Policía Nacional. Aún está a la espera de la resolución de su petición y desconoce cuál será el destino que le corresponderá. Espera que sea en Sevilla, ciudad de la que se define "hijo adoptivo".