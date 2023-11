Sevilla registra el menor impulso del empleo en octubre desde 2015

Octubre suele ser un gran mes para el empleo en Sevilla, por varios factores. Entre ellos, por ejemplo, el regreso de muchos trabajadores al sector educativo tras el verano y la temporada alta para el turismo tras el calor de los meses estivales.

Los datos de afiliación, pues, tienen que ser forzosamente buenos. Efectivamente, la provincia genera 7.046 nuevos empleos, hasta rozar los 800.000 (799.555), pero vista en perspectiva la evolución no es tan buena. Estamos ante octubre menos bueno para el empleo desde 2015 y el avance es inferior en más de 3.000 afiliados al que se registró en los dos años inmediatamente anteriores.

Es más, Sevilla no alcanza el récord de afiliación, algo que si hubiera ocurrido simplemente repitiendo los guarismos de octubre de 2022. Se queda por debajo del nivel de abril y mayo (cuando sí se superaron los 800.000 afiliados) y hay un dato, en este sentido, que llama a la reflexión. Es la primera vez desde 2013 que la provincia registra menos afiliados medios a la Seguridad Social en octubre que en mayo.

Es cierto que se parte de un nivel muy alto, pues en mayo se rompió el récord absoluto, pero también que los síntomas de agotamiento del impulso laboral están ahí.

Respecto al paro, baja levemente, en 189 personas, hasta situarse la cifra total en 171.226. Este dato es peor que el del año pasado -cuando 3.322 personas abandonaron las listas del desempleo, pero es mejor que el de los años anteriores. Octubre suele ser un mes de subida del paro -pese al impulso de la afiliación- porque aumenta la demanda. Muchos que no trabajan y no estaban apuntados al paro se deciden a hacerlo. Esta vez los datos indican que el incremento no ha sido tan fuerte, y de ahí la bajada del paro leve.