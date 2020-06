Sevilla necesita cada día más de 275 bolsas de sangre para garantizar la atención en los hospitales

La sangre caduca y hay que reponerla diariamente, también en vacaciones. Sólo en Sevilla, cada día se gastan alrededor de 275 bolsas de sangre por lo que es crucial mantener las reservas. Desde enero, en la provincia se han realizado 26.596 donaciones de sangre y 715 de aféresis (donaciones selectivas de plasma y plaquetas). Unas donaciones que se ha realizado en su mayoría tras decretarse la pandemia sanitaria por el coronavirus y de las que el 12% se corresponde con personas que han donado por primera vez, 3.195 nuevos donantes en total.

La necesidad de sangre es diaria y desde la Red Andaluza de Medicina Transfusional se ha agradecido expresamente el comportamiento ejemplar de los donantes durante la cuarentena del Covid-19 que, a pesar de la incertidumbre inicial, "han cumplido con gran sentido cívico con su obligación" y han salido del confinamiento expresamente para donar en todos los pueblos y barrios de las capitales andaluzas. "Gracias a su actitud generosa se han mantenido las reservas en óptimo estado durante toda la crisis y no ha sido necesario hacer llamamientos urgentes en ninguna provincia", mantienen fuentes sanitarias.

Más allá de la pandemia, el verano se presenta como otro de los periodos claves para no bajar la guardia e intentar mantener esas reservas en estado óptimo. Un objetivo para el que se necesita del compromiso de todos y por el que el equipo directivo del Hospital Virgen del Rocío ha acudido al Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla para sumarse a la campaña de donación de sangre que cada verano se activa para recordar a la población la importancia de que continúe acudiendo a donar durante el periodo estival. En concreto, cada día hacen falta 120 bolsas de sangre para garantizar las transfusiones que requieren los pacientes que son atendidos en este hospital.

Esta campaña coincide con la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, que ha sido de un modo especial este año, dadas las circunstancias de la pandemia mundial. Promovido por la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre y la Red Andaluza de Medicina Transfusional, este año se ha divulgado digitalmente en los 193 países que integran la propia OMS.

El tema elegido para la campaña de este año es La sangre segura salva vidas y su lema institucional Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable. El principal objetivo se centra la aportación de los donantes para mejorar la salud de los demás, tanto en la vida diaria como en situaciones de emergencia. En este sentido, no sólo se hace un llamamiento a la población en general sino también a las autoridades sanitarias y políticas, dado que en muchos países aún no se ha alcanzado el objetivo de donar en condiciones de plena seguridad y de suministrar a los hospitales los componentes sanguíneos de calidad que muchos pacientes necesitan diariamente para salvar su vida o recuperar su salud. "No es casualidad que este evento se celebre justo antes del comienzo del varano porque muchas personas se desplazarán a otras provincias a causa de las elevadas temperaturas o, simplemente, para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, miles de transfusiones se realizarán en la Comunidad Autónoma durante estos meses. La actividad puede ser particularmente intensa este año porque Andalucía es un destino preferente para el turismo nacional e internacional", explica el centro en un comunicado.

El 57% de los donantes son hombres y el 43% son mujeres, aunque las cifras se invierten respecto a los nuevos donantes, puesto que el 52% de las personas que donan por primera vez son mujeres y el 48% hombres.