Sevilla estrena la fase 2 con la apertura de los centros comerciales

Sevilla estrena hoy la fase 2 de la desescalada con la apertura de los centros comerciales como principal novedad. La mayoría de estos recintos ultimaron ayer su puesta a punto, con una limpieza a fondo y trabajos de desinfección para recibir a sus primeros clientes en más de dos meses. En Nervión Plaza, por ejemplo, el centro se desinfectó durante la jornada de ayer, mientras que fuera un grupo de operarios colocaban un cartel en el que se leela palabra “Bienvenido”. Otros recintos, como Lagoh, también hicieron trabajos similares de cara a la reapertura.

Los centros comerciales abrirán con un aforo del 40% y prohibiendo la estancia de clientes en las zonas comunes, que sólo se utilizarán para transitar. Nadie puede sentarse en los bancos ni los niños pueden ir a las zonas de juegos infantiles. Hasta ahora sólo habían podido abrir las tiendas con una superficie inferior a 400 metros cuadrados. En casos como el Corte Inglés, sólo se permitía el acceso al supermercado y el resto de plantas estaban precintadas. Sólo podían adquirirse productos esenciales.

Otro gran estreno de esta nueva etapa es que desaparecen las franjas horarias para poder pasear o hacer deporte al aire libre. Además, se permitirán reuniones de hasta 15 personas, siempre que se hagan manteniendo las distancias de seguridad.

En cuanto a la movilidad, todavía no se puede salir de la provincia de Sevilla, por lo que será imposible acudir a las playas. La artificial de San Nicolás del Puerto puede ser una buena opción para estos días de calor. Se puede salir del municipio de residencia a comprar y ver familiares de amigo. Incluso puede cruzarse la provincia para hacerlo, pero siempre que no se salga de ella. En principio, no se podrá ir a la playa hasta el 22 de junio, si bien el Gobierno ya admitió ayer que estudia acortar los plazos.

La fase 2 amplía los horarios para pasear o hacer deporte. Se podrán realizar ambas actividades a cualquier hora del día, excepto en las franjas reservadas para mayores y personas vulnerables. Esto es, de diez a doce de la mañana y de siete a ocho de la tarde.

La apertura de las piscinas recreativas al aire libre llega también en esta etapa, lo mismo que con las de uso deportivo, incluidas las cubiertas. Se podrán abrir al público con cita previa y un aforo máximo del 30% o el que permita cumplir con la distancia de seguridad. Se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación. La limpieza debe llevarse a cabo, al menos, tres veces al día y no se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios.

El cambio de fase permite reabrir las zonas comunes de los hoteles con limitación de un tercio del aforo, excepto las áreas de hostelería del propio hotel, que seguirán las normas para los restaurantes, es decir, un 40%. Para las piscinas y spas el establecimiento determinará las directrices de uso.

Aumenta el número de personas que pueden disfrutar del turismo y actividades de naturaleza. Los grupos pueden ser ya de hasta 20 personas. Además, podrán abrir los parques naturales con un aforo de hasta el 20% y los teleféricos con un aforo del 50%. Los cines, teatros y auditorios pueden reabrir con un tercio de su aforo y butacas preasignadas, aunque la mayoría aún no abrirá.