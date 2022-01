Sevilla triplica sus índices de transparencia en cinco años

La gestión municipal en Sevilla gana en transparencia. Hasta tal punto se ha incrementado la facilidad que se otorga a los ciudadanos para acceder a la información y datos sobre el funcionamiento del Ayuntamiento, que la capital andaluza se sitúa entre las primeras del país en dicho aspecto, en el que no hace mucho se encontraba a la cola. Dicha situación la refleja el informe que publica anualmente la plataforma Dyntra, que elabora y clasifica el índice de cumplimiento de los objetivos que en este ámbito se marca cada corporación municipal española.

A comienzos de la década pasada la transparencia era una palabra a la que recurrían constantemente los políticos de un signo y otro. Eran años en los que habían surgido nuevos partidos, como Podemos y Ciudadanos, que exigían a los mandatarios claridad absoluta en sus gestiones. Esta reclamación resultaba más que entendible en una época lastrada por la corrupción y los escándalos en todas las escalas: nacional, autonómica y local. Las administraciones se pusieron las pilas y comenzaron a hacer esfuerzos para ganar puntos en un ámbito desconocido para muchos departamentos públicos. Contaban, no obstante, con un aliado para ello: las nuevas tecnologías.

Sevilla, según el informe de Dyntra, ocupa actualmente el puesto número 13 de las capitales de provincia españolas en cuanto a transparencia. El primer ayuntamiento en este ranking es el de Vitoria, seguido por otras dos ciudades vascas con las que comparte podio: San Sebastián y Bilbao. Por delante de la capital andaluza también se colocan otros dos ciudades de la comunidad: Málaga y Huelva.

En la zona verde

La ciudad hispalense forma parte del grupo coloreado con verde claro, es decir, el de aquellos consistorios que presentan un porcentaje de transparencia de entre el 60% y el 79%. El segundo escalafón de la tabla. En el caso de Sevilla dicha cifra es del 72,22%. Es la media resultante de los diversos ámbitos analizados y entre los que se han comprobado importantes diferencias.

Así, el área que menor índice de transparencia registra es la relacionada con la Participación Ciudadana, donde se obtiene un porcentaje del 63,64%. Aquí se valoran de forma positiva aspectos como la publicación de horarios y precios de establecimientos deportivos y culturales municipales, el seguimiento on line de distintas tramitaciones e incidencias, la información medioambiental y sobre el estado del tráfico, los espacios reservados para asociaciones de vecinos e, incluso, los foros de discusión. Por contra, se considera como negativo que buena parte de la información no esté publicada en inglés (el informe es de 2019) o que no haya un módulo especial para la accesibilidad universal, es decir, que se hayan eliminado todas las barreras para ciertos colectivos a la hora de obtener la información.

Sí se puntúa bastante alta la transparencia económico-financiera del Ayuntamiento, al valorarse aspectos que conciernen a los presupuestos, así como las deudas, gastos e ingresos. Queda, no obstante, margen de mejora en la información sobre el gasto por habitante, las auditorías de cuentas por órganos de consulta externos así como la necesidad de contar con "un visor de transparencia económica-financiera donde se muestren los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible por la ciudadanía".

Pero, sin duda, el aspecto más valorado por la plataforma Dyntra en el Ayuntamiento de Sevilla es el Open Data, esto es, el portal de datos abiertos que posee la web municipal y que permite acceder al estado de gestión de varios servicios públicos. En 2018, en otro ranking que analizaba esta herramienta entre los consistorios españoles, se valoraba con alta puntuación (9,75 sobre 14). El consistorio hispalense, en este informe, se colocaba en el puesto 10. Entre las informaciones que facilita se encuentra el estado de la ejecución presupuestaria, una novedad introducida en 2016 al atender a la ordenanza de transparencia que se había aprobado recientemente y a la que obedece, en cierto modo, dichos logros.

La transparencia en la provincia

En la provincia la situación en cuanto a la transparencia en la gestión de los ayuntamientos presenta, según la mencionada plataforma, bastante margen de mejora. Al margen de la capital, sólo Mairena del Alcor se encuentra en la zona verde, con un 69,75% de los objetivos logrados. En amarillo se sitúa La Rinconada, uno de los municipios más importantes y con mayor peso industrial de la provincia. La valoración aquí ya se reduce a poco más del 46%. En la franja naranja aparecen Écija, Lora del Río, Bormujos, Osuna, Lebrija, Coria del Río, Carmona y Los Palacios. El índice de transparencia en estas localidades se sitúa entre el 20% y el 39% de los aspectos analizados.

La zona roja, donde esta valoración no supera el 10%, la conforma un largo listado que evidencia la necesidad de mejorar la transparencia de la política. Este amplio grupo lo conforman 13 localldiades: Marchena, San Juan de Aznalfarache, El Viso del Alcor, Dos Hermanas (la segunda ciudad más importante de la provincia), Morón de la Frontera, Mairena del Aljarafe, La Algaba, Castilleja de la Cuesta, Camas, Utrera, Tomares, Arahal y Las Cabezas de San Juan.