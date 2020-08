Sevilla llega al medio año de coronavirus con 292 muertos

Hace medio año Sevilla tuvo noticias directas del coronavirus. Sin intermediarios. El 26 de febrero la Consejería de Salud y Familias informó del primer caso de contagio. Un hombre de 62 años, Miguel Ángel Benítez, ingresado en el Hospital Virgen del Rocío con dos neumonías, había dado positivo en las pruebas que se le habían practicado para encontrar rastros del Covid-19.

Con este episodio, España experimentaba además en aquella fecha un cambio determinante en su relación con la enfermedad. Benítez constituía el primer caso local que se daba en todo el país, no era importado. Es decir, el paciente no seguía el patrón de otros afectados: no había estado en ninguna de las regiones consideradas entonces de máximo riesgo ni había tenido contactos con extranjeros. Sí lo había hecho un compañero de trabajo con el que compartió jornadas en una convención, concretamente con una pareja de asiáticos.

El caso de Benítez venía a certificar que hacía tiempo que el patógeno había estado campando a sus anchas por España sin ser detectado. El paciente exportó el virus a otras dos personas: un médico de 58 años y un enfermero de 28, encargados de su tratamiento antes de que se confirmarse el contagio, dieron positivo.

Ayer, seis meses después de la irrupción del coronavirus en Sevilla, la provincia registró un fallecimiento más. Benítez fue dado de alta y sanó. 292 personas no han corrido la misma suerte. Ese es el número de fallecidos en la provincia de Sevilla a día de hoy. Lejos de aplanarse, la curva sigue creciendo, ofreciendo una trayectoria ascendente.

En el registro oficial que facilita la Consejería de Salud y Familias, a fecha de 25 de agosto los casos activos de coronavirus en Sevilla y su provincia son 1.345. Estos casos activos se obtienen al descontar de los diagnosticados las víctimas mortales y las personas que han recibido el alta. El balance total de casos diagnosticados de coronavirus en Sevilla desde el inicio de la pandemia es de 4.626 (3.952 por PCR). 1.269 personas han requerido hospitalización desde aquellos primeros días, de las que han tenido que pasar por las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales y clínicas sevillanas 159 personas. El número de curados del coronavirus en Sevilla y su provincia es de 2.989 personas.

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, Sevilla ha registrado 92 positivos por PCR en las últimas 24 horas, lo que eleva a 923 el total de casos en la provincia en los últimos 14 días. Este dato deja la tasa de contagio de la provincia en 47,34 casos por cada 100.000 habitantes. Es la segunda más baja de Andalucía tras la de Huelva. A día de hoy la provincia contabiliza 30 hospitalizados, de los que cinco están en la UCI.

Con los datos más recientes, el distrito sanitario de Sevilla, que abarca el área sanitaria de la ciudad hispalense, acumula 1.793 positivos, algo menos de la mitad de los 3.952 contagios que hay contabilizados por PCR en la provincia. Las cifras actuales de ese mapa son:

Distrito Sevilla: 1.793 (135 muertos).

Distrito Sevilla Sur: 758 (58).

Distrito Aljarafe: 720 (52 ).

Distrito Sevilla Norte: 365 (28).

Distrito Sevilla Este: 293 (19).

La división en distritos sanitarios no coincide con las fronteras provinciales. En los distritos sanitarios sevillanos se contabilizan positivos registrados en municipios como Cala, Hinojos o Chucena que pertenecen a la provincia e Huelva.

La venida de la llamada segunda oleada de rebrotes y contagios, que en palabras del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, era esperada para octubre "y se ha adelantado", empujó al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, a reaccionar con la convocatoria del el comité de seguimiento de la crisis. El órgano retoma de esta manera sus funciones de coordinación de todos los servicios municipales dedicados a la lucha contra el Covid-19.

En la reunión que celebró el lunes pasado, acordó programar para los próximos días la declaración del plan municipal de emergencias en fase de pre-emergencia ante la evolución de los contagios y de la pandemia y la reincorporación de buena parte de la población a sus puestos de trabajo y a sus residencias una vez finalizadas las vacaciones. Este plan llegó a activarse en su nivel 2 durante la declaración del estado de alarma decretada por el Gobierno.