Sevilla acoge una nueva manifestación en defensa de la sanidad pública

Las calles de Sevilla acogen este fin de semana una nueva movilización para defender la sanidad pública con motivo del Día Mundial de la Salud. La marcha está convocada para el próximo domingo 7 de abril, cuando se celebra la efemérides, y partirá de la Avenida José Laguillo, entre la Glorieta Juan Besteiro y la calle Esperanza de la Trinidad, a las 12:00 horas. La manifestación, convocada por Marea Blanca, se repetirá en todas las capitales de provincia andaluzas entre las once y las doce del mediodía.

El objetivo de la plataforma organizadora es denunciar la actuación de la Junta en materia sanitaria, "la principal de este malestar ciudadano generado por el deterioro de los servicios sanitarios públicos con demoras excesivas y listas de espera realmente escandalosas", denuncia el movimiento. Bajo el lema La Salud Es Un Derecho o La Sanidad Publica Se Defiende, la Marea Blanca llama a todos los usuarios y profesionales a tomar las calles. La organización, ha aprovechado la convocatoria para recordar que "la situación catastrófica de la sanidad no es culpa ni de los pacientes ni de los profesionales; es responsabilidad de los gobiernos".

Desde Marea Blanca insisten en denunciar "los enormes recortes" que, junto a la pandemia, "deterioraron profundamente la sanidad". "Se bajó los salarios, se precarizaron los contratos y se empeoraron las condiciones de trabajo, y empezó una fuga de profesionales que no se ha detenido luego porque desde el gobierno no se han tomado las medidas necesarias para detenerla. Tampoco se han hecho las inversiones necesarias para revertir las consecuencias de los enormes recortes. Lo único que se ha hecho es privatizar y privatizar. La solución no puede ser que los profesionales vean 80 pacientes para que no haya esperas. Queremos tener una asistencia digna, con tiempo suficiente, y sin demoras. El SAS debe hacer las contrataciones necesarias para que sea posible", reclama la asociación.

Por otro lado, tacha de "inaceptables" las campañas que, aseguran, se han emprendido en las últimas semanas "que buscan eludir la responsabilidad de la Junta de Andalucía sobre la situación desastrosa de la Sanidad". "Por un lado, tenemos la campaña sobre los pacientes que faltan a las citas en Atención Primaria, que pretende responsabilizar a la población de la demora de cita en nuestros centros de Salud. De otro lado, la campaña sobre las salas de espera vacías, que pretende que la culpa de las demoras de cita es de los profesionales. En algún caso, esta tesis se ha traducido en actos que pueden ser interpretados como de menosprecio o de repulsión hacia el personal sanitario, actos que desde marea Blanca rechazamos sin paliativos", apuntan en un comunicado. "Frente a estas campañas, desde Marea Blanca oponemos los hechos. Entre 2011 y 2018 la sanidad andaluza sufrió un recorte en su presupuesto de 6.700 millones de euros (que equivale a casi un 70% de su presupuesto anual). Después vino la pandemia, y no hubo inversiones suficientes para hacerle frente", añaden.

"Marea Blanca busca la unidad de los profesionales de la sanidad y de la población para exigir al gobierno de Andalucía un aumento de presupuesto, mejoras de gestión y el fin de las privatizaciones en la Sanidad", concluye el movimiento.