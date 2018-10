Sevilla, un plató al aire libre con mucha demanda

¿Por qué eligen las grandes producciones a Sevilla para sus rodajes? Sólo en 2017, la capital acogió un total de 131 grabaciones. Una importante cifra que dejó en las arcas municipales un impacto de 12 millones de euros y que sitúa a la provincia como un privilegiado plató al aire libre para la pequeña y la gran pantalla. La variedad y calidad de su patrimonio artístico, la magia de la mezcla de estilos, épocas y civilizaciones que pueblan sus calles o la gran cantidad de horas de luz al año han convertido a la ciudad y su provincia en un enclave cinematográfico de primer orden.

Según el balance del primer trimestre de este año, la ciudad acogió durante los primeros tres meses del año un total de 33 rodajes audiovisuales y reportajes fotográficos. Entre los meses de enero y marzo de 2018 han sido tres largometrajes, cuatro series de televisión, cuatro programas de televisión, cinco spots publicitarios, nueve documentales, cuatro reportajes fotográficos, dos vídeos corporativos y dos cortometrajes.

Pero, mucho ha llovido entreLa vida de Cristóbal Colón (1916) y Juegos de Tronos (2017)- la última superproducción rodada en la provincia-. Entre ambas grabaciones hay más de un siglo de producciones cinematográficas que ha utilizado distintos puntos de la provincia como escenarios privilegiados para sus rodajes.

En Sevilla han rodado directores del prestigio de Michelangelo Antonioni (El Reportero, 1975), David Lean (Lawrence de Arabia, 1962), George Lucas (Star Wars-Episodio II- El Ataque de los Clones, 2002), Warren Beatty (Rojos, 1981), Ridley Scott (1492: La conquista del paraíso, 1992 y El Reino de los Cielos, 2005), o los españoles Luis Buñuel (Ese oscuro objeto de deseo, 1977), Alberto Rodríguez (Grupo 7, 2012; o La isla mínima, 2014), Manuel Summers (Juguetes rotos, 1966), Carlos Saura, con varias cintas, una de ellas Sevillanas (1992), Agustín Díaz Yanes, (Alatriste, 2006), Álex de la Iglesia (Crimen Ferpecto, 2004) o Benito Zambrano (Padre Coraje, 2002). Estrellas del celuloide como Alec Guiness, Anthony Quinn, Omar Sharif, Peter O'Toole, Natalie Portman, Warren Beatty, Gerard Depardieu, Tom Cruise, Cameron Diaz, Jeremy Irons, Brigitte Bardot, Edward Norton, Viggo Mortensen, Francisco Rabal, Tony Leblanc, Fernando Fernán-Gómez, Paz Vega, Fernando Guillén... han rodado sus escenas con la Catedral, la Plaza de España, el Alcázar o la Casa de Pilatos como escenarios de ensueño.

La Sevilla del Regionalismo, la construida para la Exposición Iberoamericana de 1929, fue en gran medida la protagonista de la película más laureada de las rodadas en la ciudad hispalense hasta la fecha: Lawrence de Arabia, ganadora de siete Oscar, incluyendo mejor película, director, fotografía y música. Entre los principales escenarios de esta gran producción se encuentran el Real Alcázar, la Plaza de España, la Plaza de América, el teatro Lope de Vega o las Murallas de la Macarena.

La Plaza de España, genial creación de Aníbal González, ha sido el escenario de otras grandes superproducciones. La más importante, el segundo episodio de la popular saga de La Guerra de las Galaxias. En el año 2011, este emblemático enclave sevillano se volvió a transformar para acoger, en este caso, el palacio de un excéntrico dictador árabe (ElDictador) encarnado por Sacha Baron Cohen. Aquí también se han rodado escenas de Belmonte (1994, España), Lifting de corazón (2005, Corea), y La joven de las naranjas (2008, Noruega).

Otro de los enclaves imprescindibles de la ciudad es el Real Alcázar. El conjunto palaciego ha acogido el rodaje de La femme et le patin (1958, Francia), La folie des grandeurs (1971, EEUU), 1492, La conquista del paraíso (1992, EEUU) o The Kingdom of Heaven (2004, EEUU), dirigida por Ridley Scott.

La Casa de Pilatos, la Plaza de Toros, la Plaza Nueva, la Plaza de la Virgen de los Reyes, la Plaza de San Francisco, Plaza de Santa Marta o la estación de Santa Justa se convirtieron en 2010 en los principales escenarios de Noche y Día, la película protagonizada por Tom Cruise y Cameron Diaz que llegó a recrear unos peculiares sanfermines por las calles de Sevilla.

Otros muchos edificios han acogido escenas de numerosas películas desde 1916. Entre ellos, el Lope de Vega (Sevillanas, Flamenco, Flamenco de Amor o MoscowZero), la Catedral (La joven de las naranjas), El Ayuntamiento (La Duquesa o Grupo 7), el Rectorado de la Universidad (Carmen o Padre Coraje), el Archivo de Indias (Nadie conoce a nadie), El Hotel Alfonso XIII (Homero retrato intermitente, Gluckfahrt o Andalucía), o la facultad de Bellas Artes ( El viaje vertical y La joven de las naranjas).

Además de los principales edificios de la ciudad, muchas de sus calles y plazas han sido protagonistas de importantes rodajes. Es el caso de Grupo 7, Nadie conoce a nadie o Carmen. También la popular Ocho apellidos vascos llevó a la gran pantalla enclaves como el Paseo Marqués de Contadero y el entorno de Triana, y ¿Quién mató a Bambi? fue rodada en localizaciones de Nervión, por ejemplo.

Entre los principales escenarios de rodaje al aire libre se encuentran el barrio de Santa Cruz (Ese oscuro objeto de deseo, Homero retrato intermitente, Nadie conoce a nadie, Carmen, Semana Santa, Lifting de corazón), el Patio de Banderas (Carmen, Lifting de corazón, Los límites del control, La joven de las naranjas, In The name of God and King o No te supe perder), la Plaza Virgen de los Reyes (1492, la conquista del paraíso, El camino de Víctor, Los sabios de Córdoba o Noche y día), la Plaza del Salvador (Nadie conoce a nadie, Siete testigos o No te supe perder), la Plaza del Museo (Soledad en verano, La joven de las naranjas o Yo también), la Plaza de San Lorenzo (Flamenco de Amor, In the name of God and king y Sueños), o la calle Sierpes (Lifting de corazón, Bussines Class o El Crucero de la Felicidad).

Hay que destacar en los últimos tiempos los rodajes de las series españolas Allí Abajo y La otra mirada. La primera, que gira en torno a una historia de amor y, sobre todo, de humor, entre los personajes de Iñaki (Jon Plazaola) y Carmen (María León) se pasea por media ciudad. Desde Triana al barrio de Santa Cruz, la serie utiliza enclaves de Parque de María Luisa, la Plaza de España, el Hotel Macarena, la fachada del Instituto de Estudios Hispano-Americanos y el interior se corresponde con el Palacio de Monsalves. Por otra parte, la última producción de Boomerang está ambientada en la Sevilla de los años veinte y convirtió durante su rodaje en el pasado mes de mayo el Puente de Triana, Marqués de Contadero y el Paseo de Nuestra Señora de la O en platós improvisados en la ciudad.

Un gato, un chino y mi padre, una coproducción hispano-portuguesa -de Tarkemoto y Ukbar Filmes- dirigida por Paco R. Baños, es la última producción cinematográfica que utilizó durante su rodaje en mayo pasado distintos escenarios en Sevilla, entre ellos el Puente de Triana.

Pero no sólo en la capital se fijan los productores. La provincia también puede presumir de haber acogido numerosos rodajes, sobre todo en los últimos años. Las últimas grabaciones más sonadas y recordadas son Juego de Tronos o La Peste, pero ya antes La isla mínima, de Alberto Rodríguez, se recreó en zonas de la provincia como las marismas del Guadalquivir y los arrozales del municipio de Isla Mayor. La quinta temporada de la serie de HBO puso a la provincia en el candelero mundial. El rodaje de esta esta nueva entrega de Juego de Tronos no sólo se hizo en espacios de la ciudad como el Alcázar o la Atarazanas, la plaza de toros de Osuna y el anfiteatro de Itálica (Santiponce) se convirtieron por unos días en platós de lujo para la superproducción estadounidense.

La serie de Movistar Plus La Peste, creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, volverá a grabar en Sevilla su segunda temporada. Tras rodar la primera en la capital y el conjunto arqueológico de Itálica, será la localidad de Utrera la que acoja el rodaje en los meses de noviembre, diciembre y enero. Otras localizaciones se sitúan en Sevilla capital, Carmona y Alcalá de Guadaíra.