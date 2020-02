Sevilla estrena una red municipal de centros de la mujer pionera en España

"Estoy viva, ya con eso me conformo". Responde una señora a otra que la saluda animosamente entre el gentío que desde primera hora de la mañana de este lunes se congregaba en la calle Coral de los Olmos, en Pino Montano. Esta mujer de pelo simbólicamente tintado en color morado y que rezuma feminismo en todos sus comentarios con otras señoras que se acercan a saludarla, es sólo una de las decenas de personas miembros de asociaciones de mujeres de la capital, congregadas este lunes en la zona y que poco después cobraría protagonismo en la foto con la que el alcalde, Juan Espadas, ha dado por inaugurada una nueva y pionera red de Centros de Información y Atención a la Mujer (CIAM), que este lunes incorpora dos nuevas sedes con las que se eleva a ocho el número total de estas unidades en funcionamiento en Sevilla.

Tras esta multitudinaria foto de rigor entre risas, satisfacción y miradas cómplices, el acto arrancaba lamentablemente, con un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Andalucía, asesinada por su ex pareja este domingo en Granada. "Este es el silencio que quiere romper una red de centros como éste", eran las primeras palabras que pronunciaba Espadas tras un abultado aplauso.

La nueva red de CIAM en Sevilla, especializada en igualdad y lucha contra la violencia de género, se ha reestrenado este mes después de que a mediados de enero el funcionamiento de los seis centros en marcha hasta entonces en la ciudad (en los distritos Casco Antiguo, Este-Alcolsa-Torreblanca, Macarena-Norte, Nervuón-San Pablo, Sur-Bellavista-La Palmera y Los Remedios) quedara suspendido tras la finalización del programa que se desarrollaba de modo conjunto con la Junta de Andalucía. La novedad ahora es que las riendas de este programa las toma íntegramente el Ayuntamiento, formando parte específica en los presupuestos municipales, ampliándose hasta ocho centros que llegan a los barrios de Pino Montano y Cerro-Amate.

"Estamos muy satisfechos porque esta nueva red de centros de atención a la mujer arranque en un distrito como Pino Montano, con mucha población, y que necesitaba recursos específicos a pie de barrio. Cuando las necesidades llegan a un Ayuntamiento, se tienen que convertir en respuestas y nuestras respuestas son iniciativas políticas y presupuesto para llevarlas a cabo", defendió el alcalde durante el acto.

Ahora, y "dejando atrás los avatares administrativos" según aclaró el alcalde, el Ayuntamiento asume la financiación al 100% de este programa a través del cual se presta servicio especializado a las mujeres, especialmente víctimas de violencias de género, mediante una atención socio-psico-jurídica tanto presencial como por teleasistencia. La prostitución, la trata de mujeres y la orientación sociolaboral, así como la atención y asesoramiento a las asociaciones de mujeres, forman también parte del catálogo se servicios de los CIAM.

La plantilla municipal del Ayuntamiento incorpora a los 33 trabajadores de los ocho CIAM

"La ciudad cuenta desde hoy con un modelo único en Andalucía y prácticamente en España. Es la ciudad que más recursos económicos destina en España a una red propia que es únicamente municipal y que no recibe apoyo de ninguna otra administración. Además suma dos nuevos centros", apuntillaba el alcalde antes de explicar que este programa alcanzará un presupuesto anual de 1,7 millones e incorpora, por primera vez, a los 33 profesionales que trabajan en estos centros a la plantilla municipal.

"Sevilla es la ciudad con la mejor red de centros de atención a la mujer para que no le falte a este colectivo la ayuda, apoyo y orientación que necesita. No me cabe duda de que, dada la dotación con la que cuenta este programa, estamos hablando de una apuesta política de envergadura a nivel de todo el país y probablemente en el ámbito de la Unión Europea", apostillaba Espadas.

También la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, que acompañó al alcalde en esta inauguración, agradeció el trabajo de las asociaciones de mujeres asistentes en el acto "especialmente por su lucha contra las violencias machistas". "Hoy es un día para celebrar y nos alegramos de poder haber podido llegar a un acuerdo presupuestario con el gobierno local para acabar con esta lacra y celebramos la mayor dotación en subvenciones para labores feministas", apostilló Serrano, afianzando el apoyo de los dos grupos municipales en proyectos en esta materia.

Por otro lado, el alcalde aprovechó el acto para informar sobre la aprobación de una convocatoria de 530.000 euros destinada a colectivos y asociaciones con la que se van a financiar "casi doscientos proyectos" de fomento de la igualdad, lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales, así como en campañas de concienciación y sensibilización de la ciudadanía. En concreto, esta ayuda se va a destinar al trabajo en cuatro líneas: proyectos sociales que promuevan la reducción de desigualdades, con un presupuesto de 184.000 euros destinados a 80 iniciativas; proyectos dirigidos a la atención de mujeres víctimas de trata, prostitución o explotación -120.000 euros para 50 proyectos-; programas dirigidos a la juventud -50.000 euros para unos 40 proyectos-; y, campañas de sensibilización y prevención contra la violencia sexual y las agresiones en entornos festivos, recreativos o deportivos, con un total de 176.000 euros para unos 20 proyectos.

"Esta ciudad tiene una respuesta contundente contra la violencia de género y el apoyo, lo digo y lo subrayo, a las asociaciones de mujeres que son las que durante todos estos años y en la actualidad lideran estas iniciativas", insistió el alcalde al cierre del acto, elogiando la labor de las asociaciones de mujeres en Sevilla.