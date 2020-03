Sevilla se quedará sin Semana Santa en la calle a falta sólo de confirmación oficial

No habrá cofradías en la calle. Sevilla vivirá una Semana Santa sin un solo paso, como ocurrió en 1933 por efecto de los desórdenes de la Segunda República. En la Semana Santa de aquel año se dio lo que no pasaba en Sevilla desde 1825, cuando tampoco salió ninguna cofradía. La decisión todavía no es oficial porque nadie asume el peso de la decisión dada su impopularidad. En el fondo, todas las partes implicadas juegan a apurar los plazos para no incurrir en errores ni sufrir el desgaste propio de una decisión de estas características. Fuentes oficiales del Ayuntamiento califican de "locura" que se piense en que puede haber Semana Santa en la calle. "El asunto está clarísimo, pero el alcalde no tiene esa competencia como sí la tiene en la Feria"

Hoy mismo se ha producido un mensaje sorprendente del presidente del Consejo horas después de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Francisco Vélez se ha dirigido a los hermanos mayores para que se abstengan de tomar ninguna decisión sobre la salida o no en la próxima Semana Santa, amenazada seriamente por la crisis del coronavirus.

Un mensaje sorprendente

El texto de Vélez es el siguiente: "Querido amigo, en estos días próximos, como bien sabes estamos esperando las indicaciones procedente de las autoridades competentes a propósito de la celebración o suspensión de nuestras estaciones de penitencia. Te ruego paciencia hasta que se comunique oficialmente la decisión y no toméis ninguna iniciativa a título particular sobre vuestras salidas procesionales para que todos estemos coordinados, muchas gracias y un abrazo".

Posteriormente el presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez de Luna, sí ha sido rotundamente claro en declaraciones a este periódico al afirmar que la suspensión de las procesiones de Semana Santa “es algo que cualquiera tiene claro”. El presidente está en contacto permanente con el Arzobispado y el Ayuntamiento para que la suspensión oficial se anuncie lo antes posible, seguramente el lunes o el martes. “Es lo más sensato. Lo que tenemos es lo que tenemos”, ha concluido.

Las propias cofradías empezaron a tomar medidas aisladas, como la suspensión de los ensayos, los traslados y el reparto presencial de papeletas de sitio. Las decisiones de las autoridades políticas y sanitarias han terminado por forzar una decisión que, incluso, ha tardado en llegar en función de la evolución del coronavirus en España, más aun si se tiene en cuenta la situación de Italia.

Las autoridades municipales han tratado de salvar la fiesta más importante de la ciudad hasta que han podido, habida cuenta de que, más allá de la importancia religiosa, social y cultural, supone un estímulo fundamental para la economía de la urbe, que obtiene de ella un 1,3% de su PIB. El Ayuntamiento gasta nueve millones de euros en la organización de una fiesta que genera un impacto de 400 millones.