Sevilla rompió la barrera de los tres millones de turistas en 2018

Viento en popa y a toda vela. Así va el turismo en Sevilla. Subiendo. Marcando récords. Los primeros datos de 2018 llevan a pensar que se trata de otro año histórico en el sector. Como lo fue 2017, pues se han superado los datos de aquel ejercicio. Por primera vez, la capital andaluza superó la barrera de los tres millones de visitantes, una cantidad no alcanzada antes y que demuestra la época dorada que vive la principal actividad económica de la ciudad.

En concreto, según la información aportada por el Ayuntamiento hispalense a través del Centro de Gestión de Datos del Consorcio de Turismo, a Sevilla acudieron el año pasado 3.002.230 visitantes. Esta cantidad supera las previsiones iniciales. En términos porcentuales supone una subida del 3,48%.

En este análisis el dato más importante es el de las pernoctaciones. El sector logra dejar atrás la imagen de que Sevilla es una ciudad monumental de paso, lo que conlleva a que los visitantes se alojen en ella para pasar la noche, con el consiguiente beneficio de hoteles, apartamentos turísticos y viviendas con finalidad turística (VFT). En 2018 las pernoctaciones aumentaron un 7,43% (casi el doble que el número de turistas), lo que contribuyó a que la estancia media se fijara en más de dos días (2,12).

El turismo extranjero sigue creciendo (un 3,37%) y supone ya más de la mitad de los visitantes que acuden a la capital andaluza (el 57% del total). También aumentaron sus pernoctaciones, en un 8,75%, más de tres puntos por encima que las que realizaron los viajeros nacionales (5,26%), cuya presencia en Sevilla se incrementó en 3,63%.

Por países, Francia continúa siendo el principal estado emisor de visitantes que acuden a la vieja Híspalis, con 226.442 turistas; seguida de Estados Unidos, con 192.686; Italia, con 185.574; Reino Unido, con 166.464; y Alemania, con 106.285. Los que más incrementaron su presencia en la capital de Andalucía fueron la vecina Portugal (con un 16,27% de subida), Países Bajos (14,94%) y Reino Unido (13,84%).

Respecto al mercado nacional. Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma que más turistas aporta a Sevilla (433.641). Le siguen Madrid (308.828), Cataluña (114.618), Comunidad Valenciana (68.033) y Extremadura (68.033).

Según el Centro de Gestión de Datos del Consorcio de Turismo, el 89% de los turistas eligió los hoteles para su estancia en Sevilla, frente al 11% que lo hizo en apartamentos.

Precisamente este jueves, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer que 2018 se había cerrado en la provincia y la capital con 1.912 apartamentos turísticos (AT), que tuvieron una ocupación media los fines de semana del 73,79%. Tal cantidad supone que en una década se han creado 1.160 alojamientos de estas características, la mayoría de ellos en la urbe hispalense. Un crecimiento que demuestra el auge de este tipo de establecimiento.

En dicho análisis no se incluyen las viviendas con fines turísticos (VFT), es decir, aquellos inmuebles que están inscritos en un registro de la Junta de Andalucía y que prestan este servicio en un bloque o comunidad residencial. En este ámbito existe un gran mercado negro que los dueños de hoteles y AT critican por la competencia desleal que provocan, al no estar obligados a cumplir con las exigencias legales y tributarias de los establecimientos tradicionales.

Otro de los datos más importantes aportados por el Ayuntamiento concierne a la estancia media de los turistas que acuden a Sevilla, que por fin supera los dos días. Este logro se ha podido conseguir gracias a los extranjeros, lo que permite aumentar el nivel de gastos que realizan en la ciudad.

El concejal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, ha incidido este jueves en que, al margen de la labor de promoción y márketing realizada por el Consorcio de Turismo, en los resultados logrados han influido mucho las distintas actividades desarrolladas en 2018, como el Año Murillo, y la apertura de nuevas rutas en el Aeropuerto de San Pablo.