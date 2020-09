Sevilla registra tres muertes por coronavirus en otra jornada con más de un centenar de positivos

La pandemia del coronavirus no da tregua en Sevilla con la llegada del mes de septiembre. La provincia ha vuelto hoy a superar el centenar de contagios en un solo día. Este miércoles, la Consejería de Salud y Familias ha notificado 119 nuevos positivos en la provincia, que suponen 30 menos que los contabilizados el martes pero que elevan el total de casos activos por encima de los 2.000. Además, también sube el porcentaje de positivos en relación al número de pruebas PCR realizadas.

Las últimas horas dejan además otras dos malas noticias más. Por un lado, el coronavirus se ha cobrado en las últimas horas tres víctimas mortales. Una cifra que no se contabilizaba desde mediados de mayo y que elevan el total de muertes relacionadas con la pandemia hasta las 296. Por otro lado, la presión hospitalaria sigue creciendo y tras los 18 nuevos ingresos comunicados este martes, los datos de hoy muestran que en las últimas horas otros 10 pacientes más han requerido hospitalización por complicaciones con su infección, uno de los cuales ha sido trasladado a la unidad de Cuidados Intensivos. De este modo, son ya 1.323 las personas que han sido hospitalizadas en los centros sanitarios de la provincia desde el inicio de la pandemia, de los que 164 han pasad por la UCI.

En los hospitales sevillanos permanecen actualmente 53 personas ingresadas con Covid-19, ocho más en un sólo día, de los que 8 eson atendidos en la UCI (uno menos que ayer) y 45 en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario.

En cuanto a los brotes, Salud ha confirmado la aparición de un nuevo foco en un centro social de la provincia. En concreto, se trata de la residencia de discapacitados Mater et Magistra, de Mairena del Aljarafe, donde se han contabilizado 7 positivos, de los cuales 6 son residentes y uno un trabajador. Por otro lado, no hay novedades en el brote del geriátrico de Vitalia en el mismo municipio del Aljarafe, donde murió una mujer el domingo y donde hay once personas afectadas.