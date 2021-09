Sevilla se abre paso en el turismo de alta gama con el primer evento presencial en Europa

Había muchas dudas, pero finalmente la celebración esta semana en Sevilla de la feria Emotions, cita del segmento turístico de alta gama, ha sido “suprema”, en palabras de Agustina Trucco, fundadora de este evento que cambió en 2019 su sede de Barcelona a la capital hispalense. La pandemia impidió que se organizara una segunda edición en 2020 pero el evento ha regresado con paso firme esta semana convirtiéndose en el primero de este sector del lujo totalmente presencial que ha tenido lugar en Europa desde el estallido de la crisis del Covid.

Desde el domingo se han contabilizado más de 6.000 reuniones de negocios en el marco de esta cita que no ha registrado ninguna cancelación y que ha demostrado su seguridad con test y pruebas que constatan que no se ha producido ningún contagio durante la cita, al contrario de lo que ocurrió en otro de los eventos de Emotions en el mundo, en el de Nueva York. Hay un tercero, que discurre habitualmente en Buenos Aires y que no se celebrará hasta el año que viene, por lo que el debut ha sido en Sevilla.

La primera edición se localizó en el Pabellón de la Navegación y ahora ha sido en la Hacienda la Soledad de Alcalá de Guadaíra, escenario que ha ofrecido un lugar a escasos minutos de la capital, muy ventilado, con patios y zonas exteriores y el carácter y singularidad que demanda este tipo de evento dirigido a agentes de viajes de todo el mundo especializados en productos de alta gama.

La cita de este año ha reunido a profesionales de Argentina, Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, la República Checa, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, México, Holanda, Portugal, España, Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido, entre otros países. Y por los expositores han pasado proveedores de viajes de lujo de más de 25 mercados del continente europeo, entre los que se encuentran hoteles, operadores receptivos premium a medida y experiencias únicas.

Un nivel de participación limitado por la pandemia pero que ha confirmado la irrupción de Sevilla en este segmento turístico, donde camina dando pasos firmes en una estrategia municipal que pretende captar a un viajero de más alto nivel adquisitivo que ayude a consagrar una oferta de ciudad con mayor calidad. “Sevilla ha mejorado mucho desde que vine por primera vez en 2018, ha aprovechado el parón de la pandemia para prepararse mejor y recibir a este turista tan especializado con nuevos productos”, explica la fundadora de Emotions, que asegura que “Sevilla es infinita y está sobrada de oportunidades”.

La ciudad ofrece elementos diferenciales que se convierten en esos intangibles que busca el viajero premium. “Está el lujo tradicional, pero este viajero experto está en otro estadio de demanda y que busca exclusividad, intimidad, detalles únicos, historia... y todo eso está en Sevilla”, comenta Trucco.

Sevilla ató con Emotions Travel tres ediciones en la capital. Aún queda la tercera, que se desarrollará dentro de unos meses, en mayo de 2022. ¿Y luego? Según Agustina Trucco, habrá que evaluar el posicionamiento de la ciudad en este segmento. “Esto no es fácil pero Sevilla camina por el buen camino, está en un gran momento, ofrece muchos secretos nuevos y mucha calidad y, como dice su nueva marca, es tan famosa como desconocida”, apunta la fundadora del evento que apura sus últimas horas en Sevilla para disgrutar de emociones "en vivo".