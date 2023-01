El Sindicato Médico denuncia que el SAS pone en riesgo la OPE con una posible "renuncia masiva" de los candidatos

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha denunciado este jueves que el Servicio Andaluz de Salud (SAR) pone en riesgo la OPE 2018-21 con una posible "renuncia masiva" de los candidatos. Para la organización, la conducta del SAS en relación con la oferta pública de empleo "resulta imposible de entender". Los médicos que habían aprobado esta OPE se encuentran en estos momentos en la fase de elección de destino, pero "para su sorpresa, el SAS les ofreció inicialmente un número de destinos muy superior al de aprobados".

En un comunicado, el SMS explica que "nunca se había hecho algo así. Lo normal es ofrecer el mismo número de destinos que de aprobados y equilibrar la oferta de plazas entre los centros de la capital y los comarcales, teniendo en cuenta además la oferta de plazas a traslado. Tanto el SAS como los sindicatos tenemos el deber de sopesar los intereses en conflicto de los diversos colectivos y proteger los de todos ellos".

Tras la controversia generada por la oferta de destinos iniciales que, "de manera injustificada, excluía centros de algunas capitales como Granada, el SAS publica un segundo listado que sólo podemos calificar de demencial", asevera la organización.

El SMS critica que "se retiran prácticamente todas las plazas en las grandes ciudades y se ofertan sólo en centros comarcales. Ningún criterio objetivo justifica este despropósito. Ninguna de las razones que ha ofrecido el SAS para justificar este nuevo listado resulta creíble. Es ridículo pasar de una oferta masiva de plazas a una tan restrictiva. Ningún colectivo puede obtener ventajas a costa de otro, pero ninguno puede ser tampoco la víctima exclusiva de la improvisación, la incompetencia o la mala fe".

Añade el SMS que por ahora no ha podido reunirse con el SAS para tratar "la inmediata corrección de este error” y no se les ha confirmado tampoco que este segundo listado vaya a ser retirado. Sin embargo, si no lo hace, advierte de que el SAS estará cometiendo "una grave injusticia con los cientos de médicos que han aprobado esta OPE y alentándolos a renunciar a estas plazas para optar a las que se ofertarán en breve en la OPE de estabilización. Esto supondría incumplir los compromisos de la Administración en materia de estabilidad en el empleo y daría un impulso añadido a todos los compañeros que cada día siguen cuestionándose su permanencia en el SAS".

Para la organización, "no existe forma de entender esta conducta errática e injusta del SAS hacia un colectivo esencial de la sanidad, al que, dadas las circunstancias, más le valdría tratar con esmero", por lo que el SMS ha concluido anunciado que "emprenderá todas las acciones sindicales y jurídicas necesarias para reparar este agravio intolerable".