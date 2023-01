El Gobierno sólo oferta 72 plazas MIR de Médico de Familia en Sevilla de los "más de 300" que harían falta

La sanidad pública sevillana sólo podrá empezar a formar este año a 72 nuevos futuros médicos de familia en Sevilla tras la oferta presentada por el Ministerio de Sanidad para la convocatoria de exámenes de los Médicos Internos Residentes (MIR) que este sábado dará su pistoletazo de salida con unas pruebas a las que se presentarán en la provincia más 800 estudiantes. Según calcula el Sindicato Médico de Sevilla, tras un minucioso estudio de cada zona de la provincia, la Atención Primaria sevillana necesitaría "unos 300 médicos" parapoder funcionar sin carencias. Con lo cual, la oferta actual distaría mucho de las verdaderas necesidades que presenta dicha espacialidad médica.

En total, la oferta de plazas MIR para 2023 en los centros sanitarios sevillanos asciende a 330. Esto significa que sólo el 21,8% de las mismas están destinadas a la formación de más médicos de cabecera, pese a ser ésta una de las soluciones propuestas por el Gobierno para paliar la falta de profesionales en Atención Primaria, y que se verá agudizada en los próximos años por la falta de relevo generacional.

La cantidad de plazas ofertadas es idéntica a la que se hizo en la provincia en la convocatoria de 2022 por lo que, pese a que en Andalucía esta especialidad sí ha experimentado un aumento del 5%, pasando de 410 plazas a 430, Sevilla escapa totalmente a esta tendencia. Por distritos o áreas sanitarias, de esas 72 plazas, el grueso, 26, se han ofertado en el Distrito Sanitario Sevilla, es decir, en centros de salud de la capital; otras 15 están destinadas al Área de Gestión Sanitaria Sur; 12 al distrito Este y área sanitaria de Osuna; once al distrito Aljarafe; y ocho al distrito Sevilla-Norte.

La cifra, en cualquier caso, es "totalmente insuficiente", acredita desde el Sindicato Médico de Sevilla, el presidente de la rama de Atención Primaria, Rafael Gómez, que calcula que harían falta "en torno a 300" médicos de familia en la provincia "para adecuar las plantillas al volumen poblacional y de trabajo". "Esto es para que no quedaran plazas vacantes y se pudieran cubrir vacaciones, salientes de guardias o ausencias puntuales", apostilla.

Gómez apunta así a la necesidad de ir incrementando progresivamente las plazas MIR de Medicina de Familia para poder dar cobertura a una asistencia "adecuada", pero además, aboga por "fidelizar" y "mejorar las condiciones laborales" de aquellos futuros médicos ya en formación en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria "para que no terminen yéndose a otra especialidad". "La solución no puede pasar sólo por formar a más residentes porque de nada sirve formarlos para que después no se queden", sentencia.

Aún así, la Consejería de Salud y Consumo confía en esta vía para poner freno a un problema que en reiteradas condiciones ha reconocido la propia consejera sanitaria, Catalina García, como es la falta de profesionales. Para la Junta es imprescindible que el Gobierno amplíe las plazas MIR y el número de plazas en universidades para solventar un problema de aquí a diez años, que "es lo que tarda en formarse un profesional", considera la consejera.

Al respecto, García ha apuntado en los últimos días que en esta convocatoria MIR se van a convocar, a nivel nacional, unas 8.000 plazas, "pero se van a presentar 12.000 personas", con lo cual, ha considerado la consejera, "se estarán dejando 4.000 profesionales fuera de la especialización". "Y esos profesionales, por la normativa europea, no se pueden contratar, aunque nosotros lo estamos haciendo. Pero es que, además, esos profesionales no quieren que se les contrate porque quieren seguir estudiando para el año que viene presentarse al MIR", defendió la semana pasada la consejera.

Por ello, García ha remarcado la solicitud por parte de la Junta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de una ampliación de MIR, ya que, "año tras año, no se pueden quedar personas fuera de la convocatoria porque no se convoque un número suficiente".

Mientras tanto, además de las 330 plazas a las que aspirarán este sábado los nuevos médicos sevillanos, la convocatoria para la Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad incluye otras cinco categorías: Biología, Enfermería, Farmacia, Física y Psicología. En total, la oferta asciende en la provincia a 398. Los exámenes tendrán lugar a partir de las 16:00 horas y las sedes elegidas son dos facultades, la de Económica y Empresariales y la de Derecho, ambas en el campus que la Universidad de Sevilla (US) posee en la Avenida Ramón y Cajal.

El total de plazas para la Formación Sanitaria Especializada ofertadas en Andalucía asciende a 1.804 y suponen un 7,4% más que el pasado año. Además de la capital sevillana, las pruebas se realizarán también en Cádiz, Granada y Málaga.