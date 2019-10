¿Por qué no se cubren las bajas en los hospitales sevillanos?

Tras un plan de verano efectivo, este otoño a la Sanidad andaluza le crecen los enanos. Esta misma semana su personal se ha rebelado en Granada, con Spiriman a la cabeza, y sale a la calle también en Sevilla para mostrar su insatisfacción ante la decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de prohibir la cobertura de bajas y las nuevas contrataciones. Este martes los sindicatos del sector se han apostado frente a los hospitales Virgen Macarena y Valme para denunciar el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de sus "promesas de cobertura del 100% de las bajas del SAS", indica CCOO.

Silvia Zafra, presidenta del sector Sanitario en CSIF Sevilla, comenta a Diario de Sevilla que lamenta que la Consejería de Salud y Familias no cumpla con su compromiso de ofrecer una mayor estabilidad a las plantillas de los hospitales sevillanos. "Nos prometieron contratos de seis meses que han acabado reduciéndose a cuatro; compañeros con contratos de seis meses no han sido renovados y los permisos de maternidad y paternidad no se están cubriendo". Además, "se han dado casos de contratos de bolsa única confirmados que han sido revocados incluso después de haberse aceptado y comenzado a desempeñarse".

La situación es "crítica" tanto en atención primaria como en consultas especializadas o en los hospitales. A nivel de gestión, servicios o administración, las vacantes continúan sin ser cubiertas.

Zafra lamenta que Salud, por ahora, sólo haya aportado "argumentaciones peregrinas". Los centros, por su parte, manifiestan que "no están justificadas las contrataciones" y el Servicio de Contrataciones continúa "sin autorización" para fichar nuevo personal.

El CSIF reclama a la Junta que se impida completar las plantillas en este momento "crucial", cuando aumenta la frecuentación por ser época de gripe y patologías de base. Asegura que, en este periodo, "todos los años se producen situaciones de crisis en urgencias, incluso con plantillas estables; no es manera de trabajar con un personal ausente y puestos sin cubrir", lamenta.

Zafra dice no entender por qué el Gobierno no cumple con sus promesas de hacer desaparecer la precariedad en el sector.

Este jueves nuevas protestas se han convocado frente al Hospital Virgen del Rocío y se reúne la Mesa sectorial, donde los sindicatos y la Administración discutirán la situación. "Queremos darle una oportunidad a la Consejería de que se explique. Vamos con un espíritu colaborador. En función de si nos dan motivos razonables o de si su respuesta es obvia o insatisfactoria con respecto a la cobertura de los profesionales sanitarios, seguiremos convocando protestas", asegura Zafra.

El caso de Valme

El Hospital de Valme presenta datos alarmantes. Sólo en bajas laborales, de maternidad o paternidad alcanzaron 151 casos la semana pasada, cifra que aumentó hasta los 180 los trabajadores sin cubrir contando con los registros del fin de semana. La suma llega a rozar las 300 ausencias si se suman los permisos diarios, temporales o las reducciones de jornada.

La escasez de plantilla es tan grave que el centro se ha visto obligado a cerrar "la mitad de la planta cuarta izquierda como medida para poder disponer de los profesionales de ese cierre y así cubrir las bajas más importantes", explica CCOO. Así, el personal del retén, orientado a cubrir incidencias, "se está utilizando también para suplir bajas".

"Esto es inexplicable puesto que esa planta, que estuvo cerrada durante un tiempo, ya está abierta permanentemente y consolidada debido a las necesidades de camas en el área", lamenta CCOO.

Respuesta del SAS

La directora de Personal del SAS, Pilar Bartolomé, confirma que "las contrataciones se hacen en función de las necesidades" y que, "evidentemente, se siguen realizando contrataciones". Asegura que "en estas semanas están finalizando los contratos del plan de vacaciones y que ésos son los que no se han renovado porque estas plazas ya están cubiertas por el personal habitual".

Bartolomé insiste en que "se continúan efectuando contratos" y aclara que "la cobertura de sustituciones en verano ha sido del 14% más que en 2018 y las sustituciones en general (IT, vacaciones, programas asistenciales extraordinarios...) han crecido un 30% en Sevilla en 2019 respecto a 2017", concluye.