El relevo al frente de la Policía Local: ¿un jefe interno o un fichaje?

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla ha pedido que se nombre como jefe de la Policía Local a algún miembro de la plantilla y no se fiche a ningún jefe externo. "Se debe dar la oportunidad al personal propio de liderar su casa y demostrar su valía. Creemos que no se debe buscar fuera lo que aquí ya tenemos. Una persona que conozca la casa, a los compañeros, la idiosincracia del cuerpo, de la ciudad y sus gentes", expone el Sppme en un comunicado.

La central mayoritaria en la plantilla de Sevilla añadió que esta medida supondría un "importante ahorro para las cuentas municipales, ya que el Ayuntamiento no tendría que abonar el elevado sueldo que cobran los jefes que vienen de fuera. Con ese dinero se podrían adquirir chalecos antibalas, que hoy le faltan al 40% de la plantilla". El sindicato recordó que éste, el de no fichar a jefes externos, fue un compromiso del gobierno local de Juan Espadas en su etapa anterior, que no cumplió.

El Sppme lamenta que tuvo que conocer la noticia de la renuncia del jefe de la Policía Local, Pablo Mariano Ruiz-Berdejo Ferrari, por la prensa. "Fue toda una sorpresa, ya que en ningún momento fuimos informados de esta circunstancia, sorprendente porque no ha cumplido ni tres años en el cargo".

El sindicato le desea "toda la suerte del mundo" al jefe saliente en su regreso a la Guardia Civil, donde espera que "no encuentre tantas piedras" como en la Policía Local, en referencia a la carta de despedida de Pablo Ruiz-Berdejo. "En menos de tres años que ha durado como jefe, pocas cosas han cambiado", lamenta el Sppme, que se sorprende también de la rapidez con la que el Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para designar a otro jefe.