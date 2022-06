Urbanismo bloquea una inversión de 40 millones para un hospital y una residencia de mayores

Más información Las soluciones para sacar adelante el proyecto de Su Eminencia 10

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene paralizada la licencia de obras de un proyecto de 40 millones de euros para levantar en Su Eminencia 10, junto a la barriada Pedro Salvador, un edificio para residencia de ancianos con 120 plazas (15 millones de inversión) y un hospital con hasta 8 quirófanos (25 millones de inversión).

Ambas dotaciones prevén la creación de 170 nuevos empleos entre médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, personal de limpieza y de administración, de los cuales 70 son para la residencia de mayores y más de 100 para el hospital.

Los vecinos de Palmera Parque, con los que linda la parcela, recalcan la necesidad de que salgan adelante equipamientos de este tipo en Sevilla que encajan muy bien en el barrio, especialmente la residencia de ancianos por la grave falta de dotaciones de esta naturaleza. Los vecinos están muy ilusionados con este equipamiento, que sustituye a una ruidosa sala de fiestas que ha sido demolida.

La paralización de la licencia de obras de este equipamiento privado en suelo residencial se produjo por la modificación del apartado 2 del artículo 6.6.3. de las normas urbanísticas del PGOU para salvar La Palmera. Los inversores de este proyecto recalcan la locura de paralizar una licencia de obras que ya estaba en fase de tramitación en Urbanismo, que cumplía la normativa y en una zona como Su Eminencia rodeada de edificios de altura.

Más de 5,4 millones pagados hasta ahora La sociedad responsable del proyecto de residencia de mayores y de hospital ha pagado más de 5,4 millones de euros hasta ahora en la tramitación del proyecto: compra del suelo con uso dotacional compatible (4.900.000€), licencia de demolición y fianza por tratamiento de residuos de la demolición (11.811€), tasa por prestación de servicios urbanísticos ( solicitud de licencia, 226.950 €), fianza por gestión de residuos en la construcción (122.208 €), honorarios de arquitectos ( anteproyecto y proyecto básico, 213.418€).

Reyes Artiñano Rodríguez, administradora de la sociedad Centro de Mayores La Palmera SL, denuncia “la total indefensión” que les ha generado el Ayuntamiento, ya que “el solar fue adquirido a un precio de mercado basado en la edificabilidad dotacional que otorgaba la normativa vigente”.

Amparados por su confianza en la Administración, los propietarios demolieron la construcción preexistente tras obtener la correspondiente licencia, encargaron el proyecto arquitectónico a técnicos del Colegio de Arquitectos de Sevilla, y pagaron las tasas por la licencias de obras.

“De repente, sin una norma transitoria de la Administración que vele por los administrados que de buena fe han confiado en ella, nos encontramos en una situación de total indefensión, con importantísimos desembolsos realizados para sacar adelante el proyecto de la residencia y la clínica, tan necesarios para la ciudad de Sevilla”, lamenta Artiñano.

El proyecto cumplía con la normativa existente en el momento de solicitar la licencia. La sociedad responsable (Centro de Mayores La Palmera SL) solicitó licencia de obras el 4 de junio de 2021 y obtuvo informes favorables técnico y jurídico por parte de Urbanismo porque cumplía con la ordenación urbanística vigente dado su destino, el uso permitido en la parcela y el apartado 2 del artículo 6.6.3. de las normas urbanísticas.

Dos semanas después, el Ayuntamiento cambió las normas. El pleno aprobó el 17 de junio de 2021 iniciar los trabajos para modificar esas normas urbanísticas del PGOU, debido a los resultados inconvenientes que estaba provocando en La Palmera. Acuerda suspender durante un año las licencias que pueden estar afectadas por esta modificación y así se publicó en el BOP de 14 de julio de 2021. El 17 de marzo de 2022, el pleno aprobó inicialmente esa modificación (la supresión del apartado 2) que afecta a las parcelas donde el uso de equipamiento está meramente permitido, y deja inalterado el régimen para las parcelas que el planeamiento adscribe específicamente al uso de equipamiento y servicio público. Se suspenden por un máximo de tres años las licencias afectadas por la futura modificación. El 12 de abril de 2022 se publica en el BOP este acuerdo.

El proyecto constructivo de la residencia de ancianos viene a paliar la grave falta de residencias de mayores en la capital. Contempla un edificio de 111 habitaciones (ver detalles en la infografía adjunta) con 120 plazas y con un jardín de 3.000m2 (en una parcela de 6.000 m2). Se organiza en plantas diferenciadas en función del estado físico y mental de los residentes, sala médica y de enfermería, 4 unidades de UCI, sala de fisioterapia, de terapia ocupacional, explica Artiñano, especializada en la adquisición de activos en renta y en asesoramiento de inversiones a terceros, especialmente relacionadas con la tercera edad. Artiñano señala que esta residencia evita que los mayores y sus familias tengan que desplazarse a otros municipios de la provincia.

El proyecto de residencia de ancianos se complementa con un hospital. Juan Bastos, sevillano, pertenece a la gestora de fondos de capital riesgo con sede en Francia y en España que aporta la inversión para este hospital, cuyo objetivo es ofrecer una infraestructura sanitaria de primer nivel con hasta 8 quirófanos para los profesionales médicos. Es un proyecto estratégico al estar situado en un entorno que es el corazón sanitario de la ciudad y contar con todas las adhesiones de los profesionales sanitarios que van a trasladar su actividad a este hospital y que han firmado ya los contratos. Este fondo de capital riesgo, que lleva más de 3 años trabajando en este proyecto, se dedica al desarrollo de proyectos inmobiliarios vinculados a actividad sanitaria y a energías renovables.

“No nos esperábamos que el péndulo se moviera al extremo contrario, sin pasar por un punto intermedio que suponga dar cierta flexibilidad a otras áreas ajenas a La Palmera. Esto es matar moscas a cañonazos. El político tiene un problema, pero ha hecho tabla rasa sin considerar que hay proyectos muy interesantes en otras zonas, como Su Eminencia, donde no se causa ningún tipo de afección ni urbanística, ni paisajística ni contra el patrimonio. No se ha considerado el daño económico brutal que nos causa y se está afectando al desarrollo de la ciudad”, protesta Bastos, de la sociedad inversora del hospital de Su Eminencia 10. Bastos no duda de que hay que proteger La Palmera y otras zonas afectadas, pero no un solar como Su Eminencia 10 rodeado de edificios de seis plantas. “¿A qué afecta nuestro proyecto?”, se queja.

“Es incomprensible que el Ayuntamiento argumente su decisión en que la ciudad ya cuenta con las dotaciones que se proyectaron en el PGOU, cuando acabamos de pasar una pandemia y seguimos teniendo listas de espera en la sanidad pública y privada por falta de camas y de quirófanos. Un proyecto como este con hasta 8 quirófanos es estratégico para Sevilla, con independencia de los intereses económicos que los privados tengamos. Además ha sido muy bien acogido por los profesionales médicos de las especialidades que se van a prestar aquí”, insiste.

Desde el punto de vista jurídico, la suspensión de licencias acordada por el Ayuntamiento no se sostiene, dado que el proyecto para el que se solicitó licencia se ajustaba a la ordenación urbanística vigente.