'The Lancet' recoge el éxito de un estudio nacional sobre la bacteria E.coli liderado por el Macarena

Un estudio sobre la bacteria Escherichia coli (E.coli) liderado por el Hospital Virgen Macarena, con la participación de investigadores de la Universidad de Sevilla (US), ha sido recientemente publicado en The Lancet Microbe, "la revista de mayor factor de impacto científico en el área y líder en Microbiología".

La investigación, titulada Whole-genome characterisation of Escherichia coli isolates from patients with bacteraemia presenting with sepsis or septic shock in Spain: a multicentre cross-sectional study, realizada en 22 hospitales de España bajo la coordinación del Hospital Macarena, proporciona una "caracterización genética exhaustiva" de los aislados de E.coli en pacientes que presentaban una respuesta "desregulada" a la infección, según informa en una nota de prensa. Ello, como base para estudios adicionales que permitan dilucidar la contribución de los factores microbiológicos de esta bacteria a la presentación clínica grave "y, potencialmente, para el desarrollo de intervenciones diagnósticas, preventivas o terapéuticas".

Hasta el momento, éste es el primer estudio multicéntrico "en el que se ha caracterizado mediante secuenciación del genoma completo un elevado número de aislados de E. coli causantes de infecciones bacterianas graves".

Para este estudio, se han analizado los E.coli de 224 pacientes, reclutados para la cohorte PROBAC procedentes de 22 de los 26 hospitales españoles. El estudio ha desvelado una amplia diversidad clonal en los aislados, aunque cuatro de ellos causó casi la mitad de los casos; los aislados de estos clones predominantes mostraron, en general, un mayor número de factores de virulencia, y una asociación variable con resistencia a antibióticos.

La investigación forma parte del desarrollo de la tesis doctoral de la investigadora del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Macarena, Natalia Maldonado, y cuenta con la financiación del Instituto de Salud Carlos III. Además ha recibido soporte del Centro de Investigación Biomédica en la Red Enfermedades Infecciosas, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), la Fundación para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla y la Universidad de Sevilla.