Torreglosa se perfila como gerente de Lipasam y Tussam

Manuel Torreglosa regrasará al Ayuntamiento. La intención de José Luis Sanz es que sea el gerente de Lipasam y Tussam, y que ambas empresas cuenten con un director general cada uno. El alcalde ya ha contactado con el directivo que habría tramitado su desvinculación laboral con el grupo Carrefour del que es director de Relaciones Institucionales en Andalucía.

Torreglosa abandonó tras el verano de 2016 la dirección de Recursos Humanos de Lipasam para reincorporarse al sector privado. Tras un exitoso paso por las empresas públicas locales durante los mandatos de Alfredo Sánchez Monteseirín, Juan Ignacio Zoido y Juan Espadas, el directivo dejó las labores directivas en la empresa municipal de limpieza tras haber firmado el convenio laboral para los próximos cuatro años, dejando la empresa con una gran estabilidad laboral y económica.

Durante su etapa en el Ayuntamiento también fue gerente de Tussam durante el mandato del popular Zoido. Su gestión al frente de la empresa de autobuses fue muy aplaudida y celebrada también por los propios trabajadores. "Espero que mi contribución personal durante estos años, haya supuesto algo positivo para las organizaciones en las que he trabajado y de las que me seguiré sintiendo parte. Sólo puedo tener palabras de afecto y agradecimiento tanto a los equipos de las empresas municipales, como a los miembros de las tres Corporaciones del Ayuntamiento de Sevilla con las que he trabajado de sumo agrado", dijo en su despedida.

Tras analizar el mercado y realizar varias llamadas, José Luis Sanz entiende que la limitación de sueldos para contratar a los gerentes de los organismos autónomos y empresas municipales reduce de manera drástica las opciones de fichar a profesionales de gran valía en el mercado, ya que muchos de ellos no están dispuestos a exponerse a la presión pública perdiendo encima dinero. En la presentación de su organigrama de su equipo de gobierno y el reparto de áreas, el alcalde electo desveló que subirá la remuneración de esos altos cargos ante la dificultad de fichajes.