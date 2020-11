Trasladan a Sevilla desde Canarias a una treintena de inmigrantes marroquíes

Una treintena de inmigrantes marroquíes que habían llegado a Canarias durante la crisis migratoria han sido trasladados en vuelo regular a Sevilla en los últimos días. La Policía Nacional los ha detenido nada más aterrizar en el aeropuerto de San Pablo, ya que se encuentran en situación irregular para encontrarse en España. Todos ellos han sido trasladados a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, en la avenida de Blas Infante, desde donde se decidirá cuál es el destino final de estos extranjeros.

En los últimos días han sido al menos 32 los marroquíes detenidos por la Policía en el aeropuerto, en vuelos procedentes de Las Palmas. Un agente de la Policía Nacional envió a este periódico una carta en la que explica la situación que se está viviendo en Sevilla con este asunto, que parecer ser una forma encubierta de repartir la crisis migratoria que está sufriendo Canarias.

"Desde que se decretó el estado de alarma y coincidiendo con el problema de Canarias, se tiene orden de la superioridad de que se controlen los vuelos procedentes de las islas, con especial atención a los vuelos de Las Palmas. Se controlan para saber el motivo del viaje y si procede o no proponer para sanción a esa persona", expone el agente en su misiva. El policía añade que sólo se están controlando los vuelos de Canarias y que no se está haciendo lo mismo en el resto de vuelos procedentes de la Península ni de fuera del territorio español.

"Lo curioso es que muchas veces se sabe el número de marroquíes que vienen en cada vuelo para proceder a su detención, a veces a través de nuestro jefe y otras veces a través de la llamada telefónica de un compañero de Las Palmas", continúa diciendo el policía.

"Se entiende que no quieren actuar en origen, ya que aunque vienen documentados con su pasaporte, se encuentran en estancia irregular", además de que el motivo del viaje no figura entre las excepciones permitidas para los desplazamientos en el Real Decreto por el que se establece el estado de alarma.

El agente añade que actualmente hay siete policías nacionales en cuarentena, ya que el pasado viernes, uno de los marroquíes detenidos dio positivo por Covid 19. En los últimos días, la situación no ha cambiado y cada día se están deteniendo a un número de inmigrantes desplazados en estos vuelos desde Canarias a Sevilla. En concreto, el pasado domingo fueron detenidos 7 inmigrantes. En total suman ya 32 los arrestados en la última semana en la capital andaluza.

Este periódico ha contactado con el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), que ha admitido que han sido varias las quejas que ha recibido de varios de sus afiliados por este mismo asunto. "No se entiende cómo, estando restringida la movilidad por la crisis sanitaria del Covid-19 en todo el territorio nacional y en Andalucía, a estas personas sí se les permita salir de Canarias en vuelos con destino a Sevilla", indicó a este periódico el secretario de Relaciones Institucionales de la UFP, Antonio Jurado.

Este sindicalista recordó además que sigue decretado el nivel 4 de alarma por amenazas terroristas. "No sabemos quién paga esos pasajes, pues vienen en vuelos regulares procedentes de Canarias. Vienen sin policías y es aquí cuando se les detiene. Si el fin último es la devolución en caliente, no entendemos por qué no se hace directamente desde Canarias y por qué motivo vienen a Sevilla".

Igualmente, el representante de la UFP dijo desconocer si esta situación se está dando en otros aeropuertos además del de Sevilla, lo que sería una forma de "repartir" la crisis migratoria en varias comunidades. "No es ni mucho menos una solución, y además contraviene todos los protocolos establecidos en la lucha contra el Covid-19. No es lógico que una persona no pueda ver a sus familiares si éstos viven en otros municipios, y en estos casos se permitan vuelo desde Canarias a Sevilla".

Fuentes del Ministerio del Interior explicaron a este periódico que los traslados de inmigrantes no los gestiona este departamento, sino el sistema de acogida, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Interior sí autoriza puntualmente determinados perfiles, priorizando los de protección internacional y colectivos vulnerables.