Tumbados los dos quioscos del Paseo del Cristina para mantener la sombra

La pérgola del Paseo del Cristina seguirá dando sombra al peatón y no acogerá dos establecimientos hosteleros. El consejo de gobierno tomó conocimiento ayer del decreto de revocación de la concesión para que no se puedan construir los quioscos previstos en las pérgolas de los Jardines del Cristina el pasado 28 de julio, adoptando medidas cautelares para que no se pueda utilizar el espacio por el concesionario”.

Fuentes del gobierno municipal explican que “el pasado 15 de junio, dos días antes de que nuestro gobierno tomara posesión, el anterior gerente de Urbanismo concedió una licencia por decreto para la construcción de unos quioscos bajo las pérgolas del Cristina, estando el gobierno anterior en funciones y sin pasar ni siquiera por comisión ejecutiva”. Añade que “este ha sido otro de los inconvenientes que el nuevo gerente se ha encontrado cuando llegó a Urbanismo el pasado 29 de junio”.

Los populares destacan que, “a pesar de la licencia otorgada por Muñoz dos días antes de irse, los quioscos no se van a construir porque hemos revocado la concesión basándonos en la potestad discrecional por razones de interés público que tiene la administración, construyéndola sobre un criterio de oportunidad en el que el nuevo equipo de gobierno quiere liberar el bajo de las pérgolas para darle continuidad a un espacio de sombra, en coherencia con los proyectos que se van a poner en marcha para los puentes de la ciudad, entre ellos el de San Telmo”; y añaden que “todo ello tras evaluar las necesidades de evacuación y rescate del espacio por los servicios de emergencia”.

El consejo de gobierno toma conocimiento de la revocación de la concesión administrativa

De esta manera, resaltan que “instalar quioscos en esas pérgolas no es coherente ni beneficioso para la ciudad, es un proyecto que elimina sombra, además de espacio para el peatón”; e indicaron que “así gestionaba el urbanismo de nuestra ciudad el exalcalde y delegado de Urbanismo, concediendo licencias por decreto, estando en funciones, para la construcción de quioscos sin importarle el espacio ni el entorno”.

La Gerencia se vio obligada a adjudicar a mitad de julio pasado a la empresa El Rincón del Arroz una concesión para la construcción y explotación de los dos quioscos con terraza de veladores por un canon de 123.512 euros y un plazo de duración de 15 años en la zona ajardinada que se encuentra situada junto a la emblemática Puerta de Jerez. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informó favorablemente en agosto del año pasado sobre su instalación después de tumbarla en reuniones anteriores por considerar que afectaban negativamente al recinto de la Exposición Iberoamericana del Conjunto Histórico de Sevilla y a advertir de la contaminación visual de la zona.

La baremación de nuevo de las ofertas y la formalización de una nueva adjudicación del contrato se debió hace tres años a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a favor de esa empresa, que impugnó un concurso que ganó la UTE Experiencias Culinarias S. L - Urbanca Gestión e Imagen S. L. La Gerencia acordó resolver a mitad de junio de 2014 e iniciar la retirada de la concesión administrativa de los dos quioscos que adjudicaron un año antes bajo la pérgola del Paseo de Cristina tras fracasar el adjudicatario en su intento.