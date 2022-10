La US pide a la Policía que invetigue la gamberrada de los youtubers con la batidora

La Universidad de Sevilla (US) ha reaccionado a la gamberrada cometida por dos youtubers la semana pasada en las facultades de Económicas y Derecho, donde interrumpieron varias clases con la grabación de un vídeo en el que ponían en marcha una batidora. Una escena surrealista que se ha hecho viral y que ha provocado gran malestar en la comunidad universitaria. Por tal motivo, la Hispalense ha publicado un comunicado en el que condena estos hechos e informa de que ha pedido la colaboración de la Policía Nacional para investigar este sabotaje protagonizado por dos jóvenes que, en principio, no son alumnos de la US.

En el comunicado, la US expresa "su máximo rechazo a las acciones realizadas" por "atentar contra el respeto y las formas universitarias". Para la Hispalense, este tipo de comportamiento demuestra "la carencia de los mínimos niveles exigibles de educación y formación cívica".

Por tal motivo, la Universidad de Sevilla ha iniciado "las diligencias internas oportunas" para esclarecer estos hechos. De este modo, "se ha contactado con las fuerzas del orden y seguridad del Estado para trabajar conjuntamente con este fin". Por ahora, todo hace pensar que los jóvenes protagonistas de la gamberrada sean ajenos a la comunidad universitaria de la US.

Apoyo a los docentes y alumnos afectados

También se apoya al personal docente y al estudiantado que sufrió la interrupción de las clases y se reconoce "la respuesta académica, institucional y serena" que tuvieron los profesores afectados por la gamberrada en ese momento, a los que los youtubers le llegaron a pedir "azúcar moreno".

La US aclara que los servicios de seguridad y vigilancia universitarios tienen plenas competencias para lograr el abanondo de las instalaciones de quienes "fueran merecedores de ello por su conducta inapropiada".

En la tarea de evitar episodios similares, desde la Hispalense se pide "mayor colaboración para la identificación" de los autores de estos actos. "La comunidad de la US ha mostrado claramente su repulsa ante esta situación y se mantendrá unida y cohesionada para que en ningún caso individuos aislados hagan peligrar la tarea conjunta encomendada", abunda el escrito.