Las gamberradas de los youtubers llegan a las aulas de la US

La moda de boicotear actos con vídeos de youtubers ha llegado a la Universidad de Sevilla (US). Ya ocurrió el curso pasado, cuando dos alumnos se pusieron a beber cerveza durante una clase y ha pasado hace escasos días en las facultades de Ecónomicas y Derecho, ambas en el campus de Ramón y Cajal. En esta ocasión, la gamberrada ha consistido en preparar un batido en el aula, una elaboración realizada con batidora y cuyo ruido provocó el malestar de alumnos y profesores. Todo apunta a que los dos jóvenes que protagonizan el vídeo no son alumnos de la Hispalense.

El vídeo, de unos 12 minutos de duración, ha corrido como la pólvora por whatsapp. Está colgado en el canal Yotube. Su protagonista principal es un joven de pelo rubio que se encarga de enchufar la batidora y preparar la mezcla. Previamente cortan la fruta necesaria para la receta. Le acompaña otro joven. Tanto en la facultad de Económicas como en la Derecho acaban expulsados de la clase por las molestias ocasionadas y ante la mirada atónita de los alumnos.

El principal protagonista cuenta en ella cómo lleva a cabo esta gamberrada con la que logra interrumpir las clases. Incluso en una de las imágenes muestra cómo limpia la batidora en los baños de una facultad. Los dos jóvenes que participan en la molesta broma visten gorra con visera hacia atrás y ropa deportiva.

Piden "azúcar moreno" a un profesor

Tanto en Económicas como en Derecho, los responsables de esta gamberrada son reprendidos por los profesores que se encuentran en el aula, por los que acaban siendo expulsados. Los protagonistas llegan a pedirle, incluso, a uno de estos docentes "azúcar moreno" para el batido.

Esta broma, que se ha viralizado las últimas horas, ha provocado gran malestar en la comunidad universitaria de la US. El equipo rectoral lo tratará en la reunión que celebra esta semana. Todo hace pensar que sus protagonistas no son miembros de la Hispalense, lo que no impide que sean sancionados por ello.

Gran malestar de los decanos

El decano de la Facultad de Derecho, Afonso Castro, en declaraciones a Diario de Sevilla, ha expresado que desde su centro se ha exigido que se tome algún tipo de medida contra estos comportamientos. "Es imprescindible o se puede ir de la mano", refiere Castro, que incide en que el hecho de que no sean alumnos de la US "no impide tomar medidas jurídicas ni establecer un protocolo".

La irrupción de youtubers en clases universitarias es una moda que se ha extendido los últimos años y que también ha llegado a Sevilla. La primavera pasada la Universidad del Sur de California demandó a dos jóvenes por un comportamiento similar, al interrumpir las clases disfrazados para generar pánico entre los alumnos. Con estos vídeos conseguían gran cantidad de tráfico en las redes y, por tanto, importantes beneficios económicos.