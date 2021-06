La US mantiene el pulso con la Junta por la financiación y el mapa de títulos

Ni 24 horas le hicieron falta al rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, para manifestar su rechazo al nuevo modelo de financiación universitaria al que dio luz verde el pasado martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Castró aprovechó ayer su intervención en el Claustro de la Hispalense (que volvió a ser presencial) para echar por tierra esta propuesta, a la que se refirió con duras palabras, como “falta de respeto” y “falsedad”. El máximo responsable de la US aseguró que, al contrario de lo que defiende la consejería que preside Rogelio Velasco, el nuevo sistema no cuenta con el respaldo mayoritario del Consejo Andaluz de Universidades (CAU).

Fue, sin duda, la parte más destacada de su intervención, en la que Castro advirtió que el modelo de financiación no se ajusta a la Ley Andaluza de Universidades y que ni siquiera garantiza que se cubran los cuantiosos gastos de funcionamiento de las diez instituciones académicas públicas de la comunidad.

Pero los reproches no se quedaron ahí, sino que cuestionaron que el Ejecutivo autonómico sea totalmente transparente en la información aportada sobre el proceso para la aprobación de la financiación. En este sentido, calificó de “falta de respeto y falsedad” que el CAU haya respaldado dicha propuesta. Este órgano lo integran representantes de todas las universidades, sus consejos sociales, los estudiantes y otros agentes. Según el rector de la US, el nuevo modelo sólo recibió 10 informes favorables de los 30 votos emitidos. “Ninguna universidad pública lo apoyó, ni los consejos sociales. Hasta un representante estudiantil del PP solicitó que se retirase el documento”, afirmó Castro, quien consideró “lamentable” que “se falte a la verdad”.

La versión de la Consejería

Por contra, fuentes de la Consejería de Transformación Económia, Industria, Conocimiento y Universidades inciden en que en el CAU, y tras la ronda de encuentros que mantuvo el consejero Rogelio Velasco con los rectores andaluces, se consiguió que casi ninguno se opusiera a la propuesta. “De 10 rectores, sólo uno, el de Cádiz, votó en contra”, sostienen estas fuentes, que destacan que Castro no se opuso en dicha sesión.

Recuerdan también que el actual Gobierno andaluz ha dotado a las universidades públicas de un modelo de financiación del que carecían desde 2017 y que, además, les garantiza que recibirán, al menos, el 95% del presupuesto del ejercicio anterior, por lo que se evitarán bajadas “como las sufridas en la legislatura anterior”.

En este aspecto, recuerdan que en la etapa socialista de la Junta, la financiación universitaria se redujo un 9,7% en 2013 con la “justificación” de la anterior crisis económica y que un año después la disminución fue de un 3,5%, lo que supuso una merma de 216 millones de euros en dos ejercicios, una reducción que con el modelo aprobado ya no será posible.

Pero no sólo la financiación fue motivo de crítica por parte del rector de la Hispalense hacia la Junta, sino también “el enigmático anuncio de una remodelación del catálogo de titulaciones oficiales”, que según adelantó el presidente andaluz, Juanma Moreno, en enero, durante la toma de posesión de Castro, estaría lista antes del verano.

La nueva ley universitaria

También advirtió sobre la nueva ley universitaria (LOSU) que prepara el Gobierno central, que, en su opinión, puede suponer una “amenaza” para la autonomía de estas instituciones.

Castro, a menos de una semana de que comience la Selectividad, lamentó que más de la mitad de los profesores universitarios no estarán vacunados para dichas pruebas, ya que este colectivo no se ha incluido entre los grupos profesionales preferentes en la campaña de inmunización contra el Covid-19.

Respecto al próximo curso, volvió a insistir en su apuesta por la máxima presencialidad y aunque admitió que la tecnología implantada este ejercicio académico supone un avance que permanecerá, no se mostró partidario de seguir grabando las clases. Un aspecto, no obstante, que tendrá que acordarse en el próximo consejo de gobierno de la US.