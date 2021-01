La US retomará las clases semipresenciales desde el lunes

La Universidad de Sevilla (US) retomará las clases semipresenciales desde el próximo lunes. Así se ha decidido este sábado en la reunión mantenida entre el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, y su equipo de gobierno tras las medidas anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para hacer frente a la tercera ola del Covid.

En la comparecencia del presidente andaluz se adelantó que las clases teóricas de la enseñanza superior se mantendrían en formato on line en los distritos sanitarios del nivel 4, que no incluyen a la capital hispalense. No obstante, la US ha preferido esperar a que el BOJA recogiera estas medidas para tomar una decisión. Tras dicha publicación, y como ya anunció Castro en diciembre, la Hispalense retomará el modelo semipresencial con el que arrancó el curso actual en octubre. Lo hará a partir del próximo lunes.

Este modelo consistía en alternar la asistencia a las facultades de forma rotatoria. Así, cada centro había organizado a los alumnos en grupos que no superaran en ningún momento el 50% del aforo de las aulas, para cumplir con la distancia de seguridad.

Según esta distribución -que podía ser del 25%, del 33% (la mayoritaria) y del 50%-, los alumnos acudían a las facultades cada dos semanas, cada tres o cada cuatro. Cuando no recibieran la enseñanza de forma presencial, lo harían de manera telemática a través de las cámaras de grabación instaladas durante el verano.

Un modelo interrumpido en noviembre

Este modelo se interrumpió en noviembre, tras decretar la Junta nuevas restricciones para afrontar la segunda ola de contagios del coronavirus. Desde entonces, la actividad docente presencial en las universidades andaluzas sólo se ha mantenido para las prácticas y las pruebas realizadas en otoño.

Según han informado fuentes de la US a este periódico, como ocurrió a principios de curso, este modelo se irá aplicando de forma progresiva durante la próxima semana, "según establezcan decanos y directores de centros". Una vuelta que afecta a 71.000 estudiantes matriculados en esta universidad, en la que el primer cuatrimestre acabará el 29 de enero, un día antes de que comiencen los exámenes. Para estas evaluaciones sí se contempla el modelo presencial, si así lo estiman oportuno los departamentos correspondientes.

La Universidad Pablo de Olavide, por su parte, ya decidió antes de las vacaciones de Navidad que mantendría el formato virtual para las clases teóricas hasta que pasara la Semana Santa, mientras que en la Loyola Andalucía (la universidad privada de Sevilla) ha comenzado el periodo de exámenes, que se extenderá hasta el 15 de febrero. Será entonces cuando decida la modalidad por la que optará en función de la evolución de la pandemia y de lo que establezcan las autoridades sanitarias.